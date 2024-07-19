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Видатки загального фонду держбюджету за пів року сягнули понад ₴1,5 трильйона
22:35 19.07.2024 |
Сума видатків загального фонду державного бюджету за 6 місяців 2024 року сягнула понад 1,5 трлн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство фінансів України.
"За січень - червень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила понад 1,5 трлн грн, що на 136,2 млрд грн, або на 9,7% більше проти аналогічного періоду минулого року. Зокрема, в червні було витрачено 286,7 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
За даними Державної казначейської служби України, найбільші суми видатків спрямовано на оплату праці з нарахуваннями - 600,3 млрд грн (у тому числі в червні - 106,2 млрд грн), на оплату використання товарів і послуг - 248,2 млрд грн (у червні - 44,3 млрд грн), на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) - 282 млрд грн (у червні - 45,5 млрд грн), на трансферт Пенсійному фонду (виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій) - 136,9 млрд грн, на субсидії та поточні трансферти підприємствам - 146,4 млрд грн, на обслуговування державного боргу - 132,8 млрд грн (у червні - 31,1 млрд грн), на трансферти місцевим бюджетам - 92,3 млрд грн (у червні - 27 млрд грн).
Як повідомляв Укрінформ, за січень - травень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 1257,9 млрд грн, у тому числі у травні було витрачено 311,6 млрд гривень.
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