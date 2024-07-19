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Місія МВФ завершила роботу в Україні. Для отримання нового траншу залишилось виконати останній «маяк»
23:18 19.07.2024 |
Керівництво Міністерства фінансів України та представники Міжнародного валютного фонду провели заключну зустріч місії МВФ.
Цього разу місія проходила в Києві протягом 16-19 липня, під час її роботи обговорювалась підготовка до пʼятого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) МВФ та "заходи для зміцнення фінансової спроможності" України, повідомляє пресслужба Мінфіну.
"Уряд України, Національний банк та інші органи влади вже виконали 23 структурні маяки із 37, передбачених Меморандумом з МВФ на сьогодні. 14 виконаних маяків стосувались фіскального сектору... Попереду пʼятий перегляд програми і українська сторона у співпраці з МВФ робить все можливе, аби пройти його успішно", - зазначив за підсумками роботи місії очільник Мінфіну Сергій Марченко.
Очікується, що місія МВФ щодо пʼятого перегляду програми EFF розпочнеться у вересні. За умови успішного перегляду Україна отримає наступний транш від Фонду обсягом близько $1,1 млрд. Серед умов - один структурний "маяк" щодо ухвалення оновленого закону про Бюро економічної безпеки.
Як повідомлялося, після отримання п'ятого траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі $2,2 млрд на початку липня загальний борг України перед МВФ зріс до $13,85 млрд. Таким чином, Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ після Аргентини.
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