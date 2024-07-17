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АНАЛІТИКА

Apple відкрила свою платіжну технологію Apple Pay для конкурентів в ЄС

 

Apple уникла штрафів від регуляторів Європейського Союзу, погодившись відкрити свою технологію мобільного гаманця Apple Pay для інших постачальників безкоштовно на 10 років.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

ЄС попереджав, що обмеження доступу до технології є зловживанням ринковою владою компанії. За умовами угоди, споживачі в Європі зможуть використовувати альтернативні цифрові гаманці для оплати товарів і послуг.

Ця угода є тимчасовим перемир'ям між ЄС та Apple, які тривалий час конфліктують щодо дотримання компанією регуляторних норм.

Відкриття платіжної системи Apple Pay дозволить стороннім розробникам отримати доступ до технології Apple і створювати альтернативні мобільні гаманці для європейських користувачів.

Це нове зобов'язання може спричинити сейсмічні зміни в платіжній індустрії, яка вже давно прагнула можливості використовувати технологію бездротового зв'язку Apple у своїх цифрових гаманцях.

З новим доступом такі гравці, як PayPal Holdings Inc., Google Pay від Alphabet Inc. або Samsung Pay від Samsung Electronics Co. зможуть краще конкурувати і переманити більшу кількість європейських клієнтів користуватися їхніми додатками, а не Apple, коли вони розраховуються в магазині.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Apple, ЄС
 

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