Нацбанк виступив проти розкриття банківської таємниці. Голова Мінфіну пропонував відкрити дані для податківців

Національний банк України заперечує надання безконтрольного та необмеженого позасудового доступу до банківської таємниці для будь-якого органу.

Про це заявили в Нацбанку у відповідь на слова міністра фінансів України Сергія Марченка про необхідність відкрити банківську таємницю співробіникам Державної податковї служби.

"За рішенням суду правоохоронці та податкові органи можуть отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, але для цього їм необхідно навести доводи обґрунтованості, доцільності та наявності підстав для отримання такої інформації, що є важливим запобіжником для обмеження доступу контролюючих органів до приватної інформації про особу", - підкреслили в НБУ.

Там додали, що визначення меж правової охорони банківської таємниці завжди потребує ретельного зважування приватного та публічного інтересів: з одного боку - право клієнта банку на приватність, з іншого ‒ загальносуспільні інтереси, зокрема попередження і розслідування злочинної діяльності.

"Важливо підкреслити, що суспільно значима мета не виправдовує розголошення банківської таємниці автоматично і в кожному разі", - також зауважили в Нацбанку.

Там нагадали, що в країнах Європейського Союзу захист приватної власності, зокрема персональних фінансових даних, є невід'ємною частиною верховенства права, а будь-яке необґрунтоване розширення доступу до банківської інформації ставить під загрозу фундаментальні права громадян та суперечить європейським цінностям.

Тож, щоб відповідати чинним вимогам ЄС щодо обміну конфіденційною інформацією в банківській сфері, Україна наближає своє законодавство до практики Євросоюзу та вдосконалює правовий захист персональних даних і банківської таємниці, зазначили в НБУ.

"Значення інституту банківської таємниці є не менш важливим, ніж визначений у Конституції принцип презумпції невинуватості, яка становить фундамент довіри в суспільстві. Національний банк щоразу наголошує на безумовній важливості збереження інституту банківської таємниці з метою гарантування захисту таємної інформації про клієнтів банків, по суті їх власної конфіденційної інформації, з метою збереження довіри до банківської системи на високому рівні", - сказав голова Національного банку України Андрій Пишний.

У чому проблема

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що співробітники Державної податкової служби мають отримати доступ до фінансових даних українців, які наразі є банківською таємницею.

"Однозначно", - відповів міністр на запитання, чи мають податківці отримати доступ до банківської таємниці.

"Я як міністр фінансів вважаю, що максимальна прозорість і відкритість у сплаті податків - це наше майбутнє. І ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає. Банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців", - додав Марченко.

Він висловив переконання, що банківська таємниця для податківців все ж буде скасована в рамках євроінтеграції. Водночас очільник Мінфіну визнав, що цьому може перешкоджати недовіра українців до державних інституцій.

Своєю чергою голова правління НБУ Андрій Пишний раніше наголошував, що збереження банківської таємниці залишається одним із принципових завдань Національного банку, яке набуває особливої ​​актуальності у світлі інтеграції України до ЄС.