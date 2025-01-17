Долар США стабільний до євро, зміцнюється проти фунта та єни

Долар США зростає проти фунта та єни, зберігає стабільність у парі з євро на торгах у п'ятницю.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,11%, ширший WSJ Dollar Index - 0,13%.

Пізніше в п'ятницю очікується вихід грудневих даних щодо будівництва нових будинків і промислового виробництва в США. Експерти прогнозують зростання кількості новобудов до 1,32 млн проти 1,29 млн у листопаді і зростання промислового виробництва в грудні на 0,3% порівняно з попереднім місяцем, за даними Trading Economics.

Пара євро/долар за даними на 14:15 EET у п'ятницю торгується по $1,0303, на рівні закриття попередньої сесії.

Статистичне управління Європейського Союзу оприлюднило остаточні дані щодо інфляції в грудні: споживчі ціни в єврозоні збільшилися на 2,4% у річному вираженні, що збігається з попередньою оцінкою та очікуваннями аналітиків.

Британський фунт подешевшав на 0,35% проти долара - до $1,2196.

Роздрібний продаж у Великій Британії в грудні зменшився на 0,3% порівняно з попереднім місяцем, йдеться у звіті Національного статистичного управління (ONS). Аналітики в середньому прогнозували підйом на 0,4%. У річному вираженні роздрібний продаж у грудні підвищився на 3,6% проти прогнозу експертів 4,2%.

Пара долар/ієна торгується з підвищенням на 0,34%, по 155,68.

Курс долара в парі з офшорним юанем збільшився на 0,12%, до 7,3553.

"Ринки можуть проявляти обережність напередодні інавгурації президента Трампа, яка відбудеться в понеділок", - зазначив аналітик ING Франческо Песоле.

"Зберігаються побоювання з приводу заходів "першого дня", - додав він. - Частину з них уже враховано в котируваннях, що може викликати деяку волатильність на початку наступного тижня".

Експерт вважає, що долар залишатиметься в стані очікування, зберігаючи свою переоціненість щодо деяких чутливих до мит валют.