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Нельсон Мандела
НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 42,1384 грн/$1
12:39 17.01.2025 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 17 січня 2025 року.
|Показник
|16.01.2025
|17.01.2025
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|42.1971
|42.1384
|-0.14
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 17 січня- 42,1729 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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