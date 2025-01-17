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НБУ погодив кандидатуру екскерівника Swedbank Бьоркнерта на посаду голови правління ПриватБанку
15:48 17.01.2025 |
Національний банк України (НБУ) 16 січня 2025 року погодив кандидатуру шведського банкіра Мікаеля Бьоркнерта на посаду голови правління державного ПриватБанку (Київ), офіційно до виконання обов'язків у новій ролі він розпочне з 20 січня, повідомляють у пресрелізі фінустанови в п'ятницю.
"Для мене це честь і велика відповідальність очолити найбільший банк України сьогодні. Оскільки він є одним зі стовпів фінансової стабільності для вкладників і українського бізнесу, я розумію, наскільки важливим є його подальший розвиток, підтримка клієнтів і впровадження інновацій", - наводяться слова банкіра в ньому.
Як повідомлялося, наглядова рада Привату 7 жовтня 2024 року оголосила про обрання Мікаеля Бьоркнерта на посаду глави правління банку, замість достроково звільненого Герхарда Бьоша, який понад три роки очолював правління держбанку.
Бьоркнерт має понад 25 років досвіду роботи у фінансовому секторі, до цього він обіймав посаду керівника напряму банківського бізнесу Swedbank, де відповідав за весь спектр банківських послуг, від роздрібного та корпоративного банкінгу до операційних питань і цифрової трансформації.
Перед тим, як приєднатися до Swedbank, Бьоркнерт обіймав посаду голови ради директорів у Bankgirot (Швеція), керівника з напряму міжнародних транзакцій у Банку SEB (Естонія), члена ради директорів Nasdaq у Швеції.
За даними Національного банку України, на 1 грудня 2024 року за розміром загальних активів ПриватБанк посідав перше місце (942,2 млрд грн) серед 62 банків в країні. Чистий прибуток фінустанови за 11 місяців минулого року становив 56,31 млрд грн.
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