Компанія OnePlus офіційно представила смартфон OnePlus Nord 4: суцільнометалевий корпус, Snapdragon 7+ Gen 3 і батарея 5500 мАг

Компанія OnePlus представила свій новий смартфон середнього класу Nord 4 на заході Summer Lunch Event у Мілані.

Пристрій оснащений 6,74-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц та ультратонким металевим корпусом товщиною 7,99 мм. Смартфон оснащений процесором Snapdragon 7+ Gen 3 і доступний з варіантами LPDDR5X оперативної пам'яті 8 ГБ, 12 ГБ або 16 ГБ, а вбудована пам'ять варіюється від 128 ГБ UFS 3.1 до 512 ГБ UFS 4.0.





OnePlus Nord 4 має батарею ємністю 5500 мАг з підтримкою швидкої зарядки SUPERVOOC потужністю 100 Вт, що дає змогу зарядити пристрій від 1% до 100% всього за 28 хвилин. Смартфон також оснащений 50-мегапіксельною основною камерою Sony LYT-600 з оптичною стабілізацією зображення (OIS) і 8-мегапіксельним надширококутним об'єктивом з кутом огляду 112 градусів. Для селфі передбачена 16-мегапіксельна камера.

Серед нових функцій на основі штучного інтелекту виділяються AI Speak, AI Summary і AI Writer, які покращують повсякденні завдання. OnePlus обіцяє 4 великих оновлення Android та 6 років оновлень безпеки для Nord 4, що є рекордом для серії.

Смартфон буде доступний у трьох кольорах - Mercurial Silver, Oasis Green і Obsidian Midnight і продаватиметься за ціною від 499 євро. Попередні замовлення вже почалися, а продажі стартують 8 серпня.



