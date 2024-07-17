Фінансові новини
- |
- 17.07.24
- |
- 08:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Компанія OnePlus офіційно представила смартфон OnePlus Nord 4: суцільнометалевий корпус, Snapdragon 7+ Gen 3 і батарея 5500 мАг
23:12 16.07.2024 |
Компанія OnePlus представила свій новий смартфон середнього класу Nord 4 на заході Summer Lunch Event у Мілані.
Пристрій оснащений 6,74-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц та ультратонким металевим корпусом товщиною 7,99 мм. Смартфон оснащений процесором Snapdragon 7+ Gen 3 і доступний з варіантами LPDDR5X оперативної пам'яті 8 ГБ, 12 ГБ або 16 ГБ, а вбудована пам'ять варіюється від 128 ГБ UFS 3.1 до 512 ГБ UFS 4.0.
OnePlus Nord 4 має батарею ємністю 5500 мАг з підтримкою швидкої зарядки SUPERVOOC потужністю 100 Вт, що дає змогу зарядити пристрій від 1% до 100% всього за 28 хвилин. Смартфон також оснащений 50-мегапіксельною основною камерою Sony LYT-600 з оптичною стабілізацією зображення (OIS) і 8-мегапіксельним надширококутним об'єктивом з кутом огляду 112 градусів. Для селфі передбачена 16-мегапіксельна камера.
Серед нових функцій на основі штучного інтелекту виділяються AI Speak, AI Summary і AI Writer, які покращують повсякденні завдання. OnePlus обіцяє 4 великих оновлення Android та 6 років оновлень безпеки для Nord 4, що є рекордом для серії.
Смартфон буде доступний у трьох кольорах - Mercurial Silver, Oasis Green і Obsidian Midnight і продаватиметься за ціною від 499 євро. Попередні замовлення вже почалися, а продажі стартують 8 серпня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Мішель відповів на лист Орбана: не ваша роль представляти ЄС на міжнародній арені, і ми не говоримо про Україну без України
|Шмигаль анонсував будівництво в Україні патронного заводу й виробництво штурмових гвинтівок у співпраці з Чехією
|Рада скасувала переведення годинників на «літній» час. Законопроєкт розглядали понад 3 роки
|Порошенко вніс заставу в 9 млн грн за ексрозвідника Червінського
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Компанія OnePlus офіційно представила смартфон OnePlus Nord 4: суцільнометалевий корпус, Snapdragon 7+ Gen 3 і батарея 5500 мАг
|Intel інвестує у ШІ-стартапи КНР на тлі технологічної гонки Китаю та США
|BMW презентував новий M5 потужністю 727 к.с.
|X перебуває під слідством з боку ЄС через сині галочки та рекламу
|OpenAI працює над більш просунутою моделлю ШІ, здатною міркувати та проводити «глибокі дослідження»
|Українська гра ZOMBIE RAID: No One Survives вийшла у Дочасному доступі Steam
Бізнес
|Штучний інтелект починає забирати роботу у фрилансерів: Попит на перекладачів упав на 40%
|Samsung Galaxy Ring дебютує за 399 доларів
|Apple стала першою компанією, чия капіталізація досягла 3,5 трильйона доларів
|Fiat презентував новий кросовер Grande Panda
|Без проколу пальця: лазерний пластир розповість про стан здоров'я під час діабету
|Європа повертається у космос: ракета-носій Ariane 6 нарешті здійснила перший політ
|Xbox підвищує ціни на Game Pass та запроваджує новий план