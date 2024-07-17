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АНАЛІТИКА

Apple запатентувала технологію оцінки безпеки мереж Wi-Fi

16:45 17.07.2024 |

Новини IT

 

Публічні мережі Wi-Fi можуть нести низку ризиків, від можливої крадіжки даних до зараження пристроїв шкідливим ПЗ. Apple також це розуміє, тому компанія запатентувала технологію оцінки мереж Wi-Fi. Про це повідомляє Mac Observer.

Нова технологія компанії залучатиме дані з краудсорсингу для мапування точок доступу до Wi-Fi. Це дозволить повернути користувачеві інформацію щодо надійності та безпеки кожної найближчої мережі.

Пристрої Apple збиратимуть дані про доступні мережі, до яких вони під'єднуються, при цьому не поширюючи конфіденційну інформацію чи місцеперебування власників пристрою.

Після того, як необхідні дані будуть зібрані, вони будуть відправлені на сервери компанії, де вже буде визначено, чи є перевірені точки доступу безпечними, а тоді їм дадуть відповідну позначку. Серед позначок є "Висока якість", "Популярна", "Підозріла" тощо.

Нова технологія може використовуватися у майбутніх версіях iOS, MacOS та інших операційних системах компанії.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Apple
 

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