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Компанія-власниця TikTok програла позов проти Єврокомісії у Суді ЄС
13:46 17.07.2024 |
Суд ЄС відхилив позов компанії Bytedance, якій належить застосунок TikTok, проти рішення Єврокомісії визнати його платформою з особливим впливом за Законом про цифрові ринки.
Про це повідомила пресслужба Суду, пише "Європейська правда".
Bytedance оскаржувала рішення Єврокомісії від 5 вересня 2023 року присвоїти їй статус "gatekeeper" - компанії з особливим впливом, що передбачає зобов'язання виконувати серію правил та звітувати про це відповідно до Закону про цифрові ринки (DMA). Окрім Bytedance, такий статус надали також Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Booking i Microsoft.
Суд ЄС відхилив позов. Суд зауважив, що Закон про цифрові ринки був ухвалений ЄС задля забезпечення конкурентних і чесних умов на ринках у цифровій сфері в цілому та для безпосередніх користувачів послуг, які надають гравці цього ринку.
Суд визначив, що Єврокомісія мала усі підстави визнати Bytedance компанією з особливим впливом, зокрема за критеріями про кількість користувачів у ЄС і ринкову вартість.
Суд відхилив аргументи Bytedance про те, що її ринкова вартість пов'язана значною мірою з діяльністю у Китаї, а її вплив у ЄС несуттєвий, та зауважив, що, маючи велику кількість зареєстрованих користувачів з ЄС, компанія має потенціал монетизувати їх.
У рішенні йдеться, що з часу запуску у ЄС у 2018 році TikTok дуже швидко наростив кількість користувачів приблизно до половини кількості користувачів Facebook та Instagram, показники взаємодії з контентом дуже високі і застосунок дуже популярний серед юних користувачів, які проводять там більше часу, ніж в інших соцмережах.
Також відхилили аргументи Bytedance про нібито порушення її права на захист та принципу рівноправного ставлення.
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