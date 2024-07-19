Велика Британія виділить на спільне з Україною виробництво зброї 2 мільярди фунтів

Україна та Велика Британія уклали міжурядову Угоду щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку українських оборонних спроможностей.

Документ у присутності президента Володимира Зеленського підписали міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, інформує пресслужба Офісу президента.

"Документ дасть змогу започаткувати українсько-британські проєкти у цій сфері. Ідеться, зокрема, про постачання й налагодження ремонту та часткового виробництва систем протиповітряної оборони, бронетехніки, боєприпасів", - зазначається у повідомленні.

Зокрема, угода передбачає, що британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти з Україною на 2 млрд фунтів стерлінгів. Термін погашення кредиту - 15 років. В Офісі президента зауважили, що ця сума може бути збільшена в майбутньому.

Очікується, що завдяки цьому до 2026 року Сили оборони України вдасться забезпечити системами протиповітряної оборони та засобами радіолокації та ураження, отримати технології та освоїти часткове виробництво стволів, запасних частин і компонентів до артилерійських установок, бронетехніки західного зразка.

"Через необхідність швидкого розвитку спроможностей і високу вартість оборонних проєктів Україна не може їх зараз профінансувати зі свого державного бюджету", - додали в Офісі президента.