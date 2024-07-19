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Велика Британія виділить на спільне з Україною виробництво зброї 2 мільярди фунтів
15:52 19.07.2024 |
Україна та Велика Британія уклали міжурядову Угоду щодо офіційної кредитної підтримки в розвитку українських оборонних спроможностей.
Документ у присутності президента Володимира Зеленського підписали міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, інформує пресслужба Офісу президента.
"Документ дасть змогу започаткувати українсько-британські проєкти у цій сфері. Ідеться, зокрема, про постачання й налагодження ремонту та часткового виробництва систем протиповітряної оборони, бронетехніки, боєприпасів", - зазначається у повідомленні.
Зокрема, угода передбачає, що британські постачальники зможуть укласти кредитні договори та контракти з Україною на 2 млрд фунтів стерлінгів. Термін погашення кредиту - 15 років. В Офісі президента зауважили, що ця сума може бути збільшена в майбутньому.
Очікується, що завдяки цьому до 2026 року Сили оборони України вдасться забезпечити системами протиповітряної оборони та засобами радіолокації та ураження, отримати технології та освоїти часткове виробництво стволів, запасних частин і компонентів до артилерійських установок, бронетехніки західного зразка.
"Через необхідність швидкого розвитку спроможностей і високу вартість оборонних проєктів Україна не може їх зараз профінансувати зі свого державного бюджету", - додали в Офісі президента.
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