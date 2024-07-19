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Депутатка Яцик із третьої спроби вийшла з фракції «Слуга Народу» — депутати
12:40 19.07.2024 |
Народна депутатка Юлія Яцик вийшла з парламентської фракції «Слуга Народу». Раніше вона вже двічі подавала заяву, однак лише цього разу вихід із фракції погодили.
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.
Як пояснила Гончаренку сама Яцик, вона була тією депутаткою, яка порушувала питання про розкрадання гуманітарної допомоги, зокрема з боку посадовців Офісу президента, і «це не подобалося».
«І взагалі я займаю власну позицію. У мене є власна думка з приводу законопроєктів, я їх вивчаю і не голосую за вказівкою», - каже депутатка.
Вона також розповіла, що її попередні дві заяви, які вона подавала у 2020 та 2023 роках, не хотіли задовольняти. Однак цього разу вона вже пройшла всі процедури погодження.
Зазначимо, з однойменної партії Яцик вийшла ще у 2022 році, однак іще два роки лишилась у фракції.
Що відомо про Яцик?
У 2019 році її обрали депутаткою Верховної Ради від партії «Слуга Народу» за виборчим округом №79 (Запорізька область). Також вона належить до комітету з питань правоохоронної діяльності.
За даними руху «Чесно», у 2019 році Яцик стала лідеркою серед народних депутатів Запоріжжя за кількістю поданих правок до законодавчих актів.
У 2020 році вона виступила проти створення консультативної ради в Тристоронній контактній групі за участі російських ставлеників на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, попри позицію фракції «Слуга Народу».
Також Яцик відома критикою «популяризації», «пропаганди» та проведення масових заходів на захист ЛГБТ-спільноти. Депутатка заявляла, що «культивує традиційні відносини та сімейні цінності».
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