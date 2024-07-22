Джо Байден виходить з президентських перегонів і ставить на Гарріс

Президент США Джо Байден завершив передвиборчу кампанію. "Це в інтересах моєї партії та країни", - заявив він.

Таким чином Байден дослухався до закликів своїх соратників і за чотири місяці до виборів відмовився боротися з Дональдом Трампом за право керувати провідною військовою та економічною державою планети.

Байден оприлюднив заяву, в якій написав, що служити американському народу президентом для нього є великою честю.

"І хоча я мав намір домагатися переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни, щоб я пішов у відставку та зосередився виключно на обов'язках президента до кінця свого терміну", - зазначив він.

У своїй заяві президент США подякував за роботу віцепрезидентці Камалі Гарріс, назвавши її екстраординарним партнером. Він хоче, щоб вона стала кандидатом від демократів.

Цього тижня Байден виступить зі зверненням, де детальніше розповість про своє рішення та подальші дії.

Заклики вийти з президентських перегонів наростали весь останній місяць, за який 81-річний Байден встиг провалити дебати з Трампом і прилюдно назвати Володимира Зеленського президентом Путіним.

Рішення Байдена ставить жирну крапку на його блискучій політичній кар'єрі: 8 років у ранзі віцепрезидента за Барака Обами, перемога над чинним президентом Трампом у 2020 році та президентський термін, відзначений зростанням економіки, поверненням Америки до центру міжнародної політики та підтримкою України у її протистоянні російської агресії.

Вихід Байдена з перегонів закріпить особливе місце в історії та за президентською кампанією 2024 року. Перший замах на життя президента чи кандидата в президенти з 1981 року, коли стріляли у Рональда Рейгана. І перша відмова кандидата від боротьби з часів війни у ​​В'єтнамі: 1968 року чинний президент-демократ Ліндон Джонсон зняв свою кандидатуру, а його віцепрезидент програв вибори республіканцю Річарду Ніксону.

Чому Байден йде

Питання віку Байдена приглушено звучало з моменту його висування. На кінець наступного терміну йому було б 86 років. Але на повний голос про літній вік президента заговорили після дебатів з Трампом наприкінці червня.

Президент США здавався розгубленим і постійно втрачав хід думки. Пізніше він списав усе на втому, але наступні події переконали публіку у зворотному.

У перші дні заклики до Байдена вийти з перегонів лунали переважно від журналістів та анонімних джерел, потім деякі багаті спонсори партії та актор Джордж Клуні виступили вже відкрито.

Слідом пішли конгресмени: спочатку два десятки з нижньої Палати представників, а потім і демократи в головній палаті - Сенаті пропонували Байдену зійти з дистанції.

Байден та його оточення клялися, що він сповнений сил і нікуди йти не збирається. Якоїсь миті Байден навіть заявив, що "тільки Господь Бог" може зняти його з гонки.

Для демонстрації його когнітивної свіжості Байдена відправили виступати без папірця на пресконференцію за підсумками саміту НАТО у Вашингтоні. Але ще до того, як він пережив годинний допит журналістів, вийшов конфуз. Представляючи публіці президента України Зеленського, Байден сказав: "Пані та панове - президент Путін!".

А на пресконференції назвав Камалу Харріс "віцепрезидент Трамп".

Невдовзі після цього Трамп пережив замах на мітингу, де йому відстрілили частину вуха. А останній удар завдав ковід: Байден захворів і втратив можливість публічно розвіяти сумніви, що він бадьорий духом, розумом і тілом.

Хто замінить Байдена

Байден в окремому дописі підтримав Камалу Гарріс як можливого нового кандидата від Демократичної партії.

"Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року. Демократи - настав час об'єднатися і перемогти Трампа. Давай зробимо це", - написав він у твіттер.

Остаточне рішення про кандидата від демократів ухвалить з'їзд партійних виборців 19-22 серпня в Чикаго.

Гарріс вже заявила, що готова балотуватись і отримати номінацію від демократів.

З виходом Байдена з перегонів республіканці втратили один із основних аргументів цієї передвиборчої кампанії. Вони ставили під сумнів дієздатність Байдена і нарікали на його вік. Трамп не набагато молодший, йому 78, і віковий аргумент тепер на боці демократів.

Згідно з свіжим опитуванням Economist/YouGov, за те, щоб Байден знявся з перегонів, виступав 51% американців, 30% були проти. Прихильники демократичної партії розділилися приблизно порівну: 44% - йди, 41% - залишайся.