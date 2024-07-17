Фінансові новини
- |
- 17.07.24
- |
- 19:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
США хочуть посилити обмеження проти Китаю у сфері напівпровідників, - Bloomberg
14:14 17.07.2024 |
Адміністрація президента США розглядає можливість запровадження суворіших торговельних обмежень проти іноземних компаній, які продовжують надавати Китаю доступ до передової напівпровідникової мікроелектроніки та обладнання для її виробництва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами людей, обізнаних про нещодавні обговорення, США розглядають можливість запровадження заходу під назвою "правило прямого іноземного продукту" (FDPR) у пошуках важелів впливу на союзників. Це правило дозволяє країні контролювати продукцію іноземного виробництва, якщо в ній використовується навіть невелика кількість американських технологій.
Такий крок, який союзники вважають драконівським, міг би бути використаний для обмеження діяльності японської компанії Tokyo Electron і нідерландської ASML у Китаї. Ці компанії виробляють обладнання для виготовлення мікросхем, життєво важливе для галузі.
За словами джерел, які побажали залишитися анонімними через конфіденційність обговорення, США презентують цю ідею офіційним особам у Токіо і Гаазі як дедалі ймовірніший сценарій, якщо ці країни не посилять своїх власних заходів щодо Китаю.
Адміністрація опинилася в складній ситуації. Американські компанії вважають, що обмеження на експорт до Китаю несправедливо їх карають, і вимагають змін. Тим часом союзники не бачать причин змінювати свою політику, коли до президентських виборів у США залишається лише кілька місяців.
Мета полягає в тому, щоб переконати союзників, які вже обмежили деякі поставки ключового обладнання, обмежити можливості своїх компаній з обслуговування та ремонту обладнання, яке вже перебуває в Китаї, що заборонено для американських компаній.
США також розглядають можливість введення додаткових санкцій щодо конкретних китайських компаній, які виробляють чіпи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НАТО призначив спецпредставника в Україні
|Європарламент засудив візит Орбана до РФ - резолюція
|Екс-розвідник Червінський вийшов з СІЗО
|Безугла з другої спроби вийшла з фракції «Слуга Народу»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Politico: Закрита соціологія демократів показала провальні результати Байдена
|Чехія обрала корейську KHNP для будівництва двох атомних енергоблоків за $17 млрд
|Литва, слідом за Латвією, заборонила в'їзд в країну автомобілів на білоруських номерах
|У проєкті німецького бюджету на 2025 рік для України закладено чотири мільярди євро
|Швейцарія відкрила понад 50 справ щодо порушення санкцій проти РФ
|НАТО призначив спецпредставника в Україні
Бізнес
|X перебуває під слідством з боку ЄС через сині галочки та рекламу
|OpenAI працює над більш просунутою моделлю ШІ, здатною міркувати та проводити «глибокі дослідження»
|Українська гра ZOMBIE RAID: No One Survives вийшла у Дочасному доступі Steam
|Audi оновила флагманський кросовер RS Q8
|Ілон Маск анонсував імплантацію чипа Neuralink другому пацієнту та хоче наділити людей надздібностями
|Штучний інтелект починає забирати роботу у фрилансерів: Попит на перекладачів упав на 40%
|Samsung Galaxy Ring дебютує за 399 доларів