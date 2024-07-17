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Intel інвестує у ШІ-стартапи КНР на тлі технологічної гонки Китаю та США
16:52 16.07.2024 |
Intel став одним з найактивніших інвесторів у китайські стартапи у сфері штучного інтелекту та напівпровідникових технологій. Водночас виробник мікросхем отримує мільярди доларів від Вашингтона на фінансування технологічної гонки озброєнь з Пекіном.
Про це повідомляє газета Financial Times.
Intel Capital володіє частками в 43 технологічних стартапах, розташованих у Китаї. За даними постачальника даних Crunchbase, з моменту заснування венчурного фонду на початку 1990-х років він інвестував у понад 120 китайських груп.
Фонд, який інвестує поза балансом виробника мікросхем, продовжував підтримувати молоді китайські компанії в минулому році, навіть коли багато його американських колег вийшли з ринку під тиском американської влади.
У лютому Intel Capital інвестував $20 млн у залучення фінансування компанії AI-Link, що базується в Шеньчжені, платформи 5G та хмарної інфраструктури, а минулого року очолив раунд залучення $91 млн для компанії North Ocean Photonics зі штаб-квартирою в Шанхаї, виробника обладнання для мікрооптики.
Зростання геополітичної напруженості між Вашингтоном і Пекіном призвело до посилення уваги до потоків приватних інвестицій між двома економічними державами, які борються за технологічну і військову перевагу.
У червні адміністрація Байдена оприлюднила правила щодо обмеження фінансування США китайських технологій, які можуть мати військове призначення, таких як штучний інтелект, квантові обчислення і напівпровідники.
Очікується, що правила будуть доопрацьовані цього року. За словами однієї особи, знайомої з думкою адміністрації Байдена щодо нових правил, "інвестиції Intel Capital допомогли досягти консенсусу щодо обмежень на вивезення технологій".
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