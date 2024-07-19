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Закупівлі ЗС України з держбюджету в червні знизилися до 36,3 млрд грн, виплати військовим залишилися 79,8 млрд грн - Мінфін
18:06 19.07.2024 |
Видатки загального фонду державного бюджету на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту в червні дещо скоротилися - до 36,3 млрд грн (12,7% усіх видатків) із 37,9 млрд грн (12,2% усіх видатків) у травні.
Як повідомило Міністерство фінансів України з посиланням на дані Держказначейства, касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у червні залишилися на рівні попереднього місяця - 79,8 млрд грн, становивши в загальній структурі видатків 27,8% проти 25,6% у травні.
Така динаміка може бути пов'язана зі скороченням усіх видатків загального фонду держбюджету в червні до 286,7 млрд грн із 311,6 млрд грн у травні, що однак більше за 253,1 млрд грн у квітні.
Загалом видатки на оплату праці з нарахуваннями в червні становили 106,2 млрд грн, або 37% усіх видатків, тоді як у травні - 105,6 млрд грн, або 33,9%.
За даними Мінфіну, фінансування соцзабезпечення в шостий місяць цього року скоротилося до 45,5 млрд грн (15,9% усіх видатків) із 49,3 млрд грн (15,8%) у травні. Зокрема 23 млрд грн становив трансферт Пенсійному фонду (у травні - 23,5 млрд грн).
Із решти видатків 4,7% припали на Національну службу здоров'я для реалізації програми державних гарантій медобслуговування - 13,6 млрд грн (у травні - 15,4 млрд грн), а ще 9,4%, або 27 млрд грн - на трансферти місцевим бюджетам (у травні - 14,5 млрд грн).
Обслуговування держборгу в червні цього року потребувало 31,1 млрд грн після 37,2 млрд грн у травні і 20,5 млрд грн у квітні.
Як повідомлялося, у червні 2024 року надходження до загального фонду держбюджету скоротилися до 138 млрд грн зі 151,8 млрд грн у травні та 154,6 млрд грн у квітні.
Доходи держбюджету-2024 за перше півріччя становили 1 трлн 543,7 млрд грн, зокрема загального фонду - 913,4 млрд грн, тоді як касові видатки - відповідно 1 трлн 933,4 млрд грн і 1 трлн 543,7 млрд грн.
Згідно з оперативними даними Мінфіну, видатки держбюджету України за перше півріччя 2024 року зросли до першого півріччя 2023 року на 8,4%, або 149,1 млрд грн, тоді як доходи - на 1%, або 13,3 млрд грн. Зокрема доходи загального фонду збільшилися на 5%, тоді як витрати - на 9,7%.
Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2024 рік із дефіцитом 1,57 трлн грн, або 20,6% прогнозного ВВП. Доходи держбюджету-2024 визначено в розмірі 1,77 трлн грн (не враховують можливу грантову допомогу), витрати - 3,36 трлн грн за закладеного середньорічного курсу 40,7 грн/$1.
Водночас доходи держбюджету-2023 становили 2,67 трлн грн, з яких грантова допомога - 0,43 трлн грн. Касові витрати держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, а дефіцит становив 1,33 трлн грн за середньорічного курсу близько 36,6 грн/$1.
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