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Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»

11:56 16.07.2024 |

Прес-релізи

Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму. Після першого ж відвідування «ЕкоБуфету» захочеться туди повернутися, адже затишна атмосфера, смачна та водночас здорова їжа не залишать байдужими нікого!


Концепція закладу та ключові переваги

«ЕкоБуфет» став першим вегетаріанським закладом у столиці України. Засновник кафе Дмитро Градоблянський, який наразі вже майже 20 років не вживає продуктів тваринного походження, часто подорожує світом та відвідує ресторани різного формату. У 2010 році нічого подібного у Києві ще не було. Тож EcoBuffet швидко здобув прихильників, хоча на рекламу не було витрачено ні копійки. Причому не лише серед веганів і вегетаріанців, а й також простих любителів смачно поїсти. Адже головним завданням закладу є приготування дійсно смачної та корисної вегетаріанської їжі, яка була б доступною людям із різним доходом.

Заклад полюбився багатьом відвідувачам завдяки низці переваг, серед яких:

  • якісні та екологічно чисті продукти — використання найкращих органічних інгредієнтів від місцевих фермерів гарантує свіжість та високу якість страв;
  • різноманітне меню — широкий вибір страв, від традиційних до авторських кулінарних шедеврів, задовольнить найвибагливіші смаки;
  • приємна атмосфера — світлий мінімалістичний інтер'єр створює відчуття затишку, забезпечуючи комфортне середовище для відпочинку, зустрічі з друзями, романтичного побачення, ділових переговорів чи навіть святкування;
  • дружній сервіс — персонал завжди готовий допомогти з вибором страв та відповісти на всі запитання, забезпечуючи високий рівень обслуговування;
  • доставлення та приготування на виніс — EcoBuffet дає можливість замовити улюблені страви додому чи на роботу або взяти їжу з собою, що дуже зручно для тих, хто живе у швидкому ритмі.

    • «ЕкоБуфет» доводить, що вегетаріанська кухня може бути не лише корисною, а й неймовірно смачною та різноманітною! А меню дозволяє скласти здоровий раціон на кожен день.


    Огляд меню EcoBuffet

    Багате меню постійно оновлюється та поповнюється цікавими новинками. «Мої знайомі часто привозять нові рецепти. Спочатку я дегустував усі страви та заглиблювався, зараз усім займається технолог, який створює фокус-групи, проводить дегустації», — каже Дмитро. Рецепти розробляють досвідчені фахівці з урахуванням актуальних тенденцій, побажань відвідувачів та максимальної користі. У меню представлено:

    1. Перші страви. Від традиційної солянки та окрошки до екзотичного індійського супу з горохом.
    2. Другі страви. Як домашні страви на кшталт голубців чи плову, так і більш вишукані паста болоньєзе, фунчоза з овочами, ніжний панір у вершково-шпинатному соусі тощо.
    3. Салати. Класичні «Шуба» та «Олів'є» на основі рослинних компонентів для тих, хто прагне відчути домашню атмосферу, а також «Цезар» із креветками, зелений салат з лососем та крем-сиром, поживний салат з авокадо та інші цікаві рецепти.
    4. Сніданки. Від домашніх млинців і сирників до вишуканих тостів з авокадо та лососем.
    5. Десерти. Як звичайні солодощі, так і з вегетаріанським складом. Зокрема торти «Наполеон», «Снікерс» і «Мохіто», тирамісу, чизкейк тощо.

    Також в асортименті є різні гарніри, бургери, закуски, випічка та напої. Особливо відвідувачам полюбилися традиційні індійські самоси — хрусткі пиріжки з солодкими та солоними начинками.

    Завітайте до кафе EcoBuffet за адресою м. Київ, просп. Степана Бандери, 23 г, щоб насолодитися смачними й корисними стравами, приготованими з любов'ю та турботою. Заклад працює за графіком: 09:00 – 20:00 — в будні, 10:30 – 20:00 — на вихідних. Отримати більше інформації можна за номером +380(67)382-41-08 або сайті

    https://eco-buffet.com/
     

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