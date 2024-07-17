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АНАЛІТИКА

Armani та Dior звинуватили у надмірній експлуатації робітників. Розпочато розслідування

14:19 17.07.2024 |

Бізнес

 

Антимонопольний орган Італії розпочав розслідування фактів надмірної експлуатації робочих компаніями, що входять до Armani Group та Dior Group. Про це повідомляє агентство Reuters.

Приводом для розслідування стало рішення прокуратури Мілана запровадити тимчасове управління у кількох китайських фірмах, що працюють в Італії, які виробляють люксові товари для Armani та Dior.

Перед цим у квітні за рішенням суду було запроваджено тимчасове управління у промисловому підрозділі Armani - Giorgio Armani Operations - через виявлені факти експлуатації праці підрядниками.

Giorgio Armani Operations передала виробництво сумок, ременів та виробів зі шкіри на аутсорсинг двом фірмам. Вони, своєю чергою, передали цю роботу на субпідряд чотирьом китайським компаніям, чиї майстерні були розташовані на околиці Мілана.

За словами слідчих, ці китайські компанії платили людям 2-3 євро за годину за роботу в середньому 10 годин на день. У деяких випадках робітники були зайняті сім днів на тиждень. Ці виробники продавали підрядникам Armani сумки за 93 євро, які перепродавали їх безпосередньо Armani за 250 євро, й ці сумки виставлялися на ринок приблизно за 1800 євро.

"Компанії Armani та Dior могли робити хибні заяви про етичну та соціальну відповідальність, зокрема, щодо умов праці та дотримання законності своїх постачальників", - вважають в антимонопольному органі Італії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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