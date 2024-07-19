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Dragon Capital продала частку в Arricano, яка керує чотирма українськими ТРЦ
22:49 19.07.2024 |
Група компаній Dragon Capital заявила, що офіційго завершила процес виходу зі складу акціонерів Arricano Real Estate PLC, що керує великими торгово-розважальними центрами в Україні.
Про це повідомляє пресслужба Dragon Capital.
"Цей завершальний крок став результатом нещодавньої угоди, за якою Arricano Real Estate PLC викупив свої акції у Dragon Capital.
Відтепер обидві компанії зможуть зосередитися на своїх незалежних стратегічних цілях та подальшому розвитку", - йдеться у повідомленні.
Arricano Real Estate PLC володіє великими київськими ТРЦ "РaйОN", "Проспект" і Sky Mall, а також City Mall у Запоріжжі і "Сонячна Галерея" у Кривому Розі.
Нагадаємо:
Повідомлялось, що у березні 2014 року в Сімферополі відкрився ТРЦ "Южная галерея", який побудувала Arricano. Аівостров тоді вже був окупований російськими військами. Після окупації Криму ТРЦ продовжив працювати на півострові. При цьому засновник бенефіціара Arricano Ґіллар Тедер намагався приховати свій бізнес на півострові, писали "Крим.Реалії" у жовтні 2021 року.
Наприкінці 2023 року РНБО ввела санкції проти замовника будівництва ТРЦ "Южная галерея" ТОВ "Вояж-Крим". Тоді ж, за даними Dragon Capital, у ЗМІ почала розповсюджуватися інформація про те, що Arricano начебто продовжує працювати у тимчасово окупованому Криму.
"Компанія Arricano не працює в Криму і, відповідно, я не володію ніякими частками компаній, які мають бізнес у Криму", - заявив тоді гендиректор і власник Dragon Capital Томаш Фіала. За його словами, незначний міноритарний пакет в розмірі 12,5% акцій не дозволяє йому впливати на ухвалення рішень в Arricano. Тоді Фіала заявив, що готовий на вихід з Arricano навіть на невигідних умовах.
У березні 2024 року Arricano Real Estate PLC та Dragon Capital досягли домовленості, згідно з якою Arricano викуповує свої акції у Dragon Capital.
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