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Вибори в США: усі 50 голів Демократичної партії висловили підтримку Камалі Гарріс
07:17 22.07.2024 |
Віце-президент США Камала Гарріс розпочала обдзвон демократів, щоб заручитися підтримкою своєї кандидатури на пост президента. Її підтримали усі голови партійних Штатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами джерела, знайомого із ситуацією, усі 50 голів Демократичної партії Штатів висловили підтримку Гарріс в якості нового кандидата від партії в президенти США під час телефонної розмови.
CNN зазначає, що сигнал підтримки - це остання ознака того, що лідери партії намагаються згуртуватися навколо Камали Харріс.
Водночас, видання зазначає, що незважаючи на підтримку президента США Джо Байдена, залишається не ясним, чи стане Гарріс кандидатом і який процес партія використовуватиме для вибору альтернативи.
Раніше CNN повідомляло, що віце-президент США Камала Гарріс планує зробити у неділю, 21 липня, близько 200 дзвінків законодавцям-демократам.
Що передувало дзвінкам Гарріс
У неділю, 21 липня, чинний президент США Джо Байден заявив, що відмовляється переобиратися на другий президентський термін. Відповідний лист він опублікував у соцмережі Х (колишній Twitter). У наступному пості він повідомив, що замість себе кандидатом на цю посаду пропонує віцепрезидента Камалу Гарріс.
Водночас, після новин про Байдена деякі республіканці закликали його піти у відставку з посади президента. Але в коментарі CNN, представник Білого дому Ендрю Бейтс заявив, що Байден не піде з президентської посади до закінчення своїх повноважень.
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