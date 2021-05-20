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Газ для теплокоммунэнерго: у Нафтогаза соглашения уже с 12 крупными предприятиями
08:30 20.05.2021 |
Газопоставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг» заключила соглашения о коммерческих закупках газа с 12 украинскими предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ).
Об этом сообщили в пресс-службе НАК «Нафтогаз України», передает Укринформ.
«Соглашения о коммерческих закупках газа у ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» заключили уже 12 крупных предприятий теплокоммунэнерго, в частности из Киева и Харькова», - говорится в сообщении.
В "Нафтогазе" добавили, что 11 компаний работают на условиях полной предоплаты, а одна - предоставила банковскую гарантию.
Группа "Нафтогаз" в ближайшие дни ожидает подписание еще ряда контрактов с предприятиями.
В компании считают, что малые и средние производители тепла, в том числе ОСМД, заключают соглашения с "Нафтогазом" в связи с тем, что для этой категории клиентов был разработан специальный продукт с условиями, которые выгодны на сегодняшний день.
Как сообщалось, до 1 мая 2021 года 1100 организаций получали газ по ПСО (возложение специальных обязанностей) от НАК «Нафтогаз України». Действие этого механизма было продлено до 20 мая согласно постановлению Кабинета Министров от 30 апреля 2021 года №444.
В связи с завершением отопительного сезона часть предприятий ТКЭ прекратила закупать газ. С 1 мая почти 300 компаний продолжают получать топливо у Группы "Нафтогаз" по ПСО или коммерческим контрактам, остальные - перешли к другим поставщикам.
Действие специальных обязанностей (ПСО) по продаже природного газа предприятиям теплоснабжения прекращается в четверг, 20 мая. Об этом на заседании правительства 19 мая сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что отмена ПСО для тепловиков позволит местной власти взять на себя ответственность за тарифы на тепло и горячую воду.
Межотраслевая ассоциация по развитию систем теплоснабжения "Укртеплокоммунэнерго" заявляет о необходимости скорейшей реструктризации долгов предприятий теплоэнергетики, возникших из-за экономически необоснованных тарифов.
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