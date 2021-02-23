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США применили новые санкции против трубоукладчика «Северного потока - 2»
08:41 23.02.2021 |
Министерство финансов США в понедельник, 22 февраля, включило судно-трубоукладчик "Фортуна", задействованное на постройке газопровода "Северный поток - 2", в санкционный список в рамках закона PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Штрафные меры затронули и владельца судна - компанию "КВТ-Рус".
Это уже второй санкционный перечень Соединенных Штатов, к которому относятся "Фортуна" и ее владелец. В середине января они были внесены в список в рамках закона CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций" наряду с компанией "Рустанкер" из Краснодарского края, а также танкерами "Максим Горький" и "Сьерра".
США довольны санкционной политикой по газопроводу
США считают успешной свою санкционную политику в отношении газопровода. Более 15 компаний уже вышли или выходят из проекта, сообщил представитель Госдепартамента. По его словам, Вашингтон продолжит наблюдать за компаниями, которые вовлечены в действия, потенциально попадающие под санкции. Союзникам Соединенных Штатов не следует "удивляться", если Вашингтон пойдет на дальнейшие меры, добавили в Госдепе.
Группа конгрессменов несколькими днями ранее призвала госсекретаря США Энтони Блинкена проверить возможность введения штрафных мер в отношении 11 судов под российским флагом и еще четырех иностранных. По мнению американских законодателей, они связаны со строительством газопровода.
Польша и Украина призвали США покончить с "Северным потоком - 2"
Работы по укладке труб "Северного потока - 2" после годичного перерыва возобновились в декабре 2020 года. В январе Федеральное ведомство Германии по морскому судоходству и гидрографии разрешило дальнейшее строительство газопровода в водах ФРГ, но немецкие экологи опротестовали выдачу документа. Действие разрешения временно приостановлено. 21 февраля оператор "Северного потока - 2" подал в ведомство запрос о незамедлительном вступлении в силу этого разрешения.
В водах Дании строительство возобновилось лишь в феврале и, как ожидается, завершится к маю. А глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал приостановить до выборов в Госдуму РФ, запланированных на 19 сентября.
Строительство "Северного потока - 2" вызвало бурные дискуссии в ряде стран. В Соединенных Штатах считают, что он сделает Европу зависимой от российского газа. После резонансного отравления российского оппозиционера Алексея Навального в Германии и Европе начались дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод. Министры иностранных дел Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба обратились к администрации США с просьбой принять меры для предотвращения дальнейшего строительства "Северного потока - 2".
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