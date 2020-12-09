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Украина имплементировала 61% европейского законодательства в сфере энергетики
21:56 08.12.2020 |
Украина заняла второе место в общем рейтинге стран-участниц Энергетического Сообщества по уровню имплементации европейского законодательства с общей оценкой 61%.
Об этом сказал директор Секретариата Энергетического Сообщества Янез Копач, представляя отчет о внедрении реформ в энергетической отрасли, сообщает Комитет по энергетике и ЖКУ, передает Укринформ.
В частности, согласно оценкам Энергетического Сообщества, Украина заняла второе место в общем рейтинге стран-участниц по уровню имплементации европейского законодательства с общей оценкой 61%, уступая только Черногории с уровнем имплементации 69%.
По словам Копача, внедрение европейского законодательства в газовой отрасли Украина почти завершила. Принятие законов о рынке природного газа и об анбандлинге НАК «Нафтогаз України» стало ключевым в реформировании газового сектора, однако Украина должна обратить внимание на доминирующее положение «Нафтогазу» на оптовом и розничном рынке, чтобы завершить этот процесс на 100%.
Говоря об отрасли электроэнергетики, Копач отметил, что Украина - единственная страна, которая одновременно, в один день, запустила такие сегменты рынка как: рынок двусторонних договоров, рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.
"Некоторые вопросы остались открытые, однако нельзя не отметить этот прогресс", - отметил Копач.
Он уточнил, что на интеграционном пути к европейскому электроэнергетическому сектору, по выводам Секретариата Энергетического Сообщества, Украине необходимо: провести сертификацию оператора системы передачи «Укрэнерго», изменить положение об общественных обязанностях (PSO) и схему поддержки производителей альтернативной энергетики, пересмотреть розничные цены для населения, пересмотреть ограничения на рынке электрической энергии, ввести стандартные двусторонние контракты, обеспечить существование полноценного рынка вспомогательных услуг и балансирующего рынка.
Отдельно Янез Копач акцентировал внимание на необходимости обеспечения независимого статуса регулятора (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг).
«НКРЭКУ действует как центральный орган исполнительной власти, образованный Кабинетом Министров Украины - это явное нарушение», - отметил он и добавил, что Украина в ближайшее время должна внести соответствующие изменения в Конституцию Украины для восстановления независимого статуса регулятора.
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