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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Россия захотела стать водородным лидером

 

Вхождение России "в число мировых лидеров по производству и экспорту" водорода определено в качество цели принятой 26 октября"дорожной карты" по развитию водородной энергетики в РФ до 2024 года. Об этом говорится в распоряжении (№ 2634-р) российского правительства. Таким образом, власти признали мировой тренд на развитие этого вида топлива и признали необходимость подключиться к водородной "гонке".

Ответ на "Зеленый пакт для Европы"

При этом в более ранней финальной версии Энеростратегии России до 2035 года водородной энергетике было уделено менее одной страницы. В стратегии лишь определены ключевые индикаторы: до 2024 года РФ должна экспортировать 0,2 млн тонн водорода, к 2035 году - 2 млн тонн (мировое производство H2 сегодня превышает 85 млн тонн). О конкретных шагах, которые необходимо сделать для реализации этого, стратегия умалчивает. Впервые речь о них зашла именно в плане мероприятий по развитию водородной энергетики в РФ до 2024 года, принятом в этом месяце.

Эксперты связывают внимание властей к водородной тематике с тем, что основные страны-контрагенты России в последнее время стали активно развивать это направление и пересматривают будущую структуру своего энергобаланса в пользу альтернативных источников энергии и водорода. Соответствующим образом изменится и импорт энергоносителей, и их транспортировка. В частности, "Национальная водородная стратегия" Германии предполагает, что к 2030 году часть германской газопроводной системы будет переведена на транспортировку H2.

Директор российского Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов ВШЭ Георгий Сафонов предполагает, что принятый правительством РФ план носит "декларативный характер" - дабы показать миру, что Россия "в тренде". Это стало особенно актуально после того, как ЕС провозгласил в конце 2019 года программу Green Deal ("Зеленый пакт для Европы"), предполагающую превращение Европы к 2050 году в первый климатически нейтральный континент планеты, что, по словам авторов концепции, может привести "к сокращению доходов России".

Какой водород сможет предложить Россия

Сами европейцы не ставят в качестве первоочередной задачи сведение "на нет" энергосотрудничества с Россией, напротив, говорят о том, что оно необходимо, однако с очевидным смещением в сторону возобновляемой энергетики и водорода. Утвержденный в РФ план является своего рода положительным ответом на этот вызов. Однако с рядом оговорок. Главная из них - какой водород будет готова предложить Россия.

Прямого ответа на этот вопрос принятый в России документ не содержит. В нем говорится о том, что "Россия обладает серьезным потенциалом в области водородной энергетики", в частности, "ресурсной базой", в качестве которой указаны "запасы природного газа, нефти, угля, незагруженные мощности по производству электроэнергии". Таким образом, в качестве источника для производства H2 Россия снова планирует использовать углеводороды.

"Для России это самый легкий путь, но он не годится. Водород, произведенный из газа, ни в коем случае нельзя назвать "зеленым", а именно такой в первую очередь требуется иностранным партнерам", - говорит Сафонов. Самым экологичным способом производства водорода является электролиз, требующий электроэнергии. Если использовать электроэнергию, произведенную на том же газу, водород снова оказывается не "зеленым".

Можно предположить, что под "незагруженными мощностями по производству электроэнергии" авторы российского плана подразумевают экологичную гидрогенерацию, однако, как отмечает эксперт, избытка гидромощностей в России нет: "гидроэнергия используется, в частности, для производства алюминия, поскольку для него нужно суперстабильное напряжение, которое может предложить именно ГЭС, поэтому большого количества остатков здесь быть не может".

Как показывает мировой опыт, в частности, европейская технология Power to Gas (P2G), одним из главных источников электроэнергии для электролиза могла бы стать "зеленая" энергия (солнца, ветра и приливов), но в России ее доля ничтожна. "Масштабные планы по ее развитию отсутствуют. Таким образом, на ближайшие 10-15 лет у России отсутствует самый главный компонент "зеленого" водорода - "зеленый" источник энергии для электролиза", - уверен Сафонов.

Риски сбыта H2 и дороговизна технологий

Здесь, по словам эксперта, возникает один из главных рисков: "Можно вложиться в создание технологий и инфраструктуры по производству H2, но он не найдет адекватных рынков сбыта. Водород без приставки "зеленый" будут покупать непродолжительное время". Действительно, пока импортировать так называемый "голубой" и "бирюзовый" водород (произведенный методом парового риформинга из метана при последующем улавливании и хранении СО2), в Европе готовы. В частности, такую идею летом высказывали эксперты берлинского Фонда науки и политики (SWP).

"В России есть технологии и научные разработки в сфере производства водорода, но достичь цели по экспорту 2 млн тонн водорода к 2035 года без создания международных технологических партнерств невозможно. Только ЕС, США, Япония и Китай вместе тратили на НИОКР в области водородных технологий минимум 600 млн долларов ежегодно за последние 15 лет - причем речь только о тратах из бюджетов", - заявил DW старший аналитик по электроэнергетике Центра энергетики бизнес-школы "Сколково" Юрий Мельников.

Транспортировка водорода или "стресс-коррозия"

Отдельный вопрос связан с перспективами транспортировки водорода. Что касается восточного направления, то "экспорт водорода на азиатские рынки может быть связан с развитием морского, железнодорожного и трубопроводного транспорта", - считает Юрий Мельников. На западном направлении рассматривалась возможность использования инфраструктуры "Газпрома".

"Техническая возможность добавления водорода в газораспределительную систему есть - это доказывают пилотные проекты, реализуемые в Европе", - говорит эксперт. В то же время он добавляет, что вопрос требует дополнительного изучения применительно к межгосударственным газотранспортным коридорам из России в ЕС, поскольку "технологически эта система отличается от европейских сетей и, кроме того, "Газпром" не является ее монопольным владельцем и оператором".

Одной из ответственных структур по выполнению плана мероприятий значится Санкт-Петербургский горный университет, ректор которого Владимир Литвиненко неоднократно критически высказывался о перспективах транспортировки водорода по трубам "Газпрома".

"Исследования в области влияния водорода на металлы проводятся уже не одно десятилетие, - пишет он в одной из своих статей. - Реакционная способность водорода до сих пор недостаточно изучена, хотя ее негативные проявления уже являются большой технической проблемой (стресс-коррозия)". Литвиненко обращает внимание на то, что "из-за стресс-коррозии "Газпром" уже заменил более 5 тысяч километров трубопроводов большого диаметра".
Драйвера для разворота РФ к водороду пока нет

В целом, позиция Санкт-Петербургского университета относительно перспектив водородной энергетики заключается в том, что "водород крайне интересен с научной точки зрения и может применяться в локальной энергетике, но, с точки зрения глобальной энергетики, на сегодня это - фантастика. Здесь больше политики, чем экономики", - заявил DW пресс-секретарь вуза Сергей Чернядьев.

По словам Георгия Сафонова, пока реальным драйвером для разворота России в сторону водорода может стать исключительно внешний фактор - в частности, высокие ставки углеродного налога на импортируемые из России нефть, газ, уголь и металлы. Юрий Мельников полагает, что на уровне российской энергополитики пока в принципе нет четкого ответа на вопрос, зачем России водород.

"Это связано с тем, что у России пока нет планов по сокращению выбросов парниковых газов до 2050 года меньше нынешнего уровня. И, соответственно, нет стимулов направлять в этот сектор масштабную господдержку. На уровне же бизнеса нет представления о том, как структурировать такие проекты в условиях нулевого спроса на "низкоуглеродный" водород внутри страны и отсутствия мер поддержки", - заключает эксперт.
По материалам: Deutsche Welle
 

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