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Цена газа для населения и тепловиков в июле увеличится на 7,2%
16:50 22.07.2020 |
Цена поставки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для нужд населения и производителей тепла в июле 2020 года составит 2,298 грн/куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов), что на 7,2% больше, чем в июне (2,142 грн/куб. м).
В "Нафтогазе" отмечают, что цены на главных европейских хабах в последнюю декаду июня и в начале июля начали расти, достигнув максимальных значений с середины мая. Сдерживающими факторами для украинских цен являются значительные запасы газа в отечественных хранилищах и рекордный разрыв между потреблением с предложением.
"Мировые цены на газ традиционно падают в период низкого спроса и растут в преддверии отопительного сезона. И несмотря на коронавирус, экономический кризис и сокращение спроса, 2020 год не стал исключением из этого сезонного правила. Впрочем, цена все еще рекордно низкая по сравнению с предыдущими периодами, и мы уже сегодня можем предположить, что во втором полугодии, в разгар отопительного сезона, стоимость газа все равно будет ниже, чем в 2019 году. По предварительным расчетам - на 20%, а то и на 30%", - приводятся в сообщении слова главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
В НАК отмечают, что в целом с начала года цена ПСО снизилась на 51%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 62%.
Как сообщалось, с января 2020 года оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязательств рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров №17 от 24 января 2020 года. Основным индикативом являются фактические результаты биржевых торгов, которые происходят с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).
В то же время с марта-2020 на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор, после проведения ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" тендера на закупку газа на период поставки на март-декабрь 2020 года.
Украина взяла на себя обязательства с 1 мая 2020 года полностью либерализировать рынок поставок газа бытовым потребителям, обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте Позднее этот срок из-за карантина был продлен на два месяца - до 1 июля 2020 года, потом еще на месяц, до 1 августа.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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