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Палата представителей США одобрила санкции против «Северного потока - 2»
11:45 21.07.2020 |
Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие поправки, предусматривающей введение санкций в отношении участников, которые помогут завершить строительство газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Трансляция заседания велась в понедельник, 20 июля, на сайте нижней палаты американского парламента.
Поправка предусмотрена к законопроекту об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2021 финансовый год (начинается в США с 1 октября. - Ред.). Она была одобрена единогласно.
"Россия пытается развивать газопровод "Северный поток - 2", чтобы установить чрезмерный контроль над нашими европейскими союзниками и их энергопоставками. Мы должны остановить стратегию враждебного влияния Путина", - написал в Twitter представитель Арканзаса в нижней палате Конгресса республиканец Стив Вомак после голосования.
Речь в поправке, в частности, идет о введении ограничительных мер против иностранных лиц, которые в значительной мере способствуют продаже, аренде или предоставлении судов для укладки труб, предназначенных для строительства указанных трубопроводов.
Прежде чем новые санкции вступят в силу, NDAA должен быть одобрен Сенатом Конгресса США и подписан президентом Дональдом Трампом.
Участники проекта подпадут под закон CAATSA
Глава американского внешнеполитического ведомства 15 июля предупредил, что участники проекта по строительству "Северного потока - 2" подпадут под закон CAATSA "О противодействии противникам Америки посредством санкций" от 2017 года. "Это ясное предупреждение предприятиям: выходите из проекта, либо рискуйте получить неприятные последствия", - подчеркнул Помпео.
Госсекретарь уточнил, что дополнительные санкции коснутся не только "Северного потока - 2", но и части проекта "Турецкий поток". США и в прошлом пытались с помощью санкций сорвать строительство "Северного потока - 2". Из-за этого сооружение нового газопровода пришлось приостановить.
Между тем Россия раскритиковала угрозу Вашингтона, назвав ее примером политического давления и недобросовестной конкуренции.
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