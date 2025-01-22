Індекс самопочуття ритейлу в грудні зріс до 29,8

Індекс самопочуття ритейлу (RWBI) у грудні 2024 року збільшився на 0,1 пункту і становив 29,8 пункту, повідомляє пресслужба Української ради торгових центрів.

Це один із найвищих показників індексу минулого року та з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Значення RWBI рік у грудні 2023 року становило 27,1 пункту. Середньомісячний показник RWBI за 2024 рік становить 29,2 пункту.

"Відзначаємо продовження тенденції до поступового відновлення ринку торговельної нерухомості України після початку повномасштабної війни, однак про повернення до довоєнних значень на тлі значного відтоку населення за кордон говорити ще зарано", - йдеться в релізі.

Розроблений УРТЦ у 2020 році Retail Well-Being Index (RWBI) дає змогу в динаміці відстежувати рівень самопочуття ритейлу з огляду на такі показники, як відвідуваність торговельних центрів, вакантність площ у ТЦ і рівень ставок оренди. В пілотному режимі RWBI відстежують із серпня 2021 р.