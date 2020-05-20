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Закон о ядерной безопасности позволит Энергоатому привлечь €200 миллионов кредита - Шмыгаль
08:51 20.05.2020 |
Принятый Верховной Радой закон "О внесении изменений в некоторые законы относительно безопасности использования ядерной энергии" (№2372) является выполнением международных обязательств Украины.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Правительственный портал.
"С принятием закона Украины выполнила международные обязательства по соблюдению принципа независимости органа государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности», - подчеркнул Шмыгаль.
"Обеспечение независимости органа ядерного регулирования Украины является одним из условий Меморандума о взаимопонимании относительно Стратегического энергетического партнерства между Украиной и ЕС, а также одним из условий Гарантийного соглашения между Украиной, как гарантом, и Европейским сообществом по атомной энергии (ЕВРАТОМ), как кредитором, о предоставлении кредита НАЭК «Энергоатом» на реализацию Комплексной программы повышения безопасности энергоблоков атомных станций", - сказал глава правительства.
Также сообщается, что восстановление независимого статуса регулятора фактически вернет способность Украины соблюдать международные режимы и нормы безопасности (МАГАТЭ) и европейского законодательства в части осуществления государственного регулирования ядерной и радиационной безопасности.
В правительстве также сообщают, что Украина возвращает статус государства, ответственного за ядерную безопасность, в тоже время НАЭК «Энергоатом» получает возможность продолжать пользоваться кредитом ЕВРАТОМ на сумму 200 млн евро.
"С целью неукоснительного дальнейшего повышения ядерной безопасности, обеспечения эффективной и надежной работы энергетической отрасли, доведения безопасности атомных энергоблоков Украины до уровня лучших европейских стандартов и требований по ядерной безопасности и охране окружающей среды НАЭК «Энергоатом» реализует Комплексную программу повышения безопасности энергоблоков атомных электростанций", - говорится в сообщении.
Уточняется, что программа была разработана Энергоатомом с учетом рекомендаций совместного проекта Еврокомиссии, МАГАТЭ и Украины по повышению безопасности и утверждена постановлением Кабинета министров Украины.
В правительстве отмечают также, что для выполнения проекта "Энергоатом" привлек самый большой в истории энергетического сектора Украины кредит европейских институтов - 600 млн евро (Европейский банк реконструкции и развития и Европейское сообщество по атомной энергии (ЕВРАТОМ).
Как сообщалось, Верховная Рада 19 мая приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии" (№2372). "За" проголосовали 288 народных депутатов.
Реализация акта обеспечит осуществление государственного регулирования в сфере использования ядерной энергии с учетом международных требований к осуществлению такой деятельности для обеспечения ее безопасности, сохранения имиджа Украины в мире как страны, которая выполняет свои международные обязательства, и страны, которая способна обеспечить безопасное использование ядерной энергии.
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