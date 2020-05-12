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Украинские АЭС сократили генерацию энергии до исторического минимума
08:27 12.05.2020 |
Мощность генерации украинских атомных электростанций 10 мая упала до самого низкого в истории показателя - 7,41 тыс МВт, что составляет лишь 53% от общей мощности атомной энергетики Украины - 13,84 тыс МВт.
Об этом сообщают «Наші гроші», ссылаясь на данные ГП «Укрэнерго».
Отмечается, что это самая низкая за 5 лет мощность АЭС по состоянию на вторую неделю мая на максимуме электропотребления.
О наличии тренда на уменьшение мощностей АЭС также свидетельствуют данные по потребления по каждой второй субботе мая в последние годы.
Падение мощностей АЭС происходит на фоне общего падения электропотребления в Украине из-за сокращения производства в результате мировой эпидемии коронавируса.
Как сообщал УНИАН, госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех атомных электростанций Украины, в конце апреля вынужденно вывело в резерв энергоблок №3 Ровенской АЭС в связи с прогнозным ростом производства возобновляемой энергии и электроэнергии на тепловых электростанциях, большинство из которых принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.
Обновленный баланс энергосистемы, утвержденный Мінекоенерго, предусматривает вывод в вынужденный простой трех атомных энергоблоков «Энергоатома». При этом тепловая энергия дороже, чем атомная, что сказывается на тарифах на электроэнергию.
6 мая и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец заявила, что сокращение производства электроэнергии на АЭС является временной вынужденной мерой, связанной с низким спросом на базовую генерацию, требованием обеспечения операционной безопасности Объединенной энергосистемы Украины и нормами действующего законодательства в сфере возобновляемой энергетики.
По ее словам, в объединенной энергосистеме страны возник существенный профицит базовых генерирующих мощностей атомных электростанций и, наоборот, дефицит высокоманевренной генерации гидроэлектростанций. При этом генерация работает в убыток и имеет многомиллиардные долги.
Эксперты критикуют решение руководства Минэнерго как такое, что защищает интересы частных компаний-монополистов за счет граждан.
7 мая сообщалось, что ГБР начало досудебное расследование относительно ограничения производства электроэнергии атомными электростанциями.
Расследование осуществляется по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
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