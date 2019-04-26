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Госкзначейство 25 апреля перечислило компаниям почти 5,5 млрд грн бюджетного возмещения НДС
11:23 26.04.2019 |
Государственная казначейская служба (ГКСУ) 25 апреля возместила компаниям 5,274 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС), в целом с начала месяца бюджетное возмещение указанного налога достигло 9,777 млрд грн.
Согласно данным на сайте ГКСУ, наибольшие суммы получили аффилированный с группой "Метинвест" металлургический комбинат "Запорожсталь" (850 млн грн), "Arcelor Mittal Кривой Рог" (720,8 млн грн), а также аффилированные с "Метинвестом" меткомбинаты "Азовсталь" (603 млн грн) и Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича (534,5 млн грн).
Как сообщалось, мартовское возмещение НДС составило 12,6 млрд грн, всего с начала года по состоянию на 25 апреля эта сумма достигла 55,137 млрд грн.
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