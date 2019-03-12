Китай завершит строительство «искусственного солнца» уже в 2019 году

Ученые Китайской академии наук собираются завершить в этом году строительство нового токамака. Установка должна обновить рекорд в создании высокотемпературной плазмы и приблизить получение энергии из реакции термоядерного синтеза.

В ноябре прошлого года китайские специалисты из Института физики плазмы разогрели в экспериментальном сверхпроводящем токамаке EAST «искусственное солнце» до 100 млн градусов Цельсия. В минувшее воскресенье представитель Китайской национальной ядерной корпорации Дуань Сюйжу объявил, что инженеры завершат работы над новым токамаком HL-2M в 2019 году.

Осенью реактор EAST довел температуру электронов в плазме до 100 млн градусов, а температуру ионов - до 50 млн С. Токамак HL-2M сможет вдвое увеличить последний показатель. 100 млн градусов - это в семь раз выше температуры на Солнце. Также новый токамак поднимает уровень электрического тока в плазме с 1 трлн до 3 трлн ампер.

Достижение границы температуры ионов в 100 млн градусов - одно из трех условий появления функциональных термоядерных реакторов.

Два других - удержание плазмы внутри ограниченного пространства на протяжении достаточно долгого времени и обеспечение высокой плотности плазмы.

Если HL-2M позволит воплотить эти планы, установка станет образцом для создания будущих термоядерных реакторов и огромным вкладом Китая в строящийся во Франции Международный экспериментальный термоядерный реактор (ITER), который будет завершен не ранее 2025 года.

Ранее сообщалось, что Китай приступил к разработке первой космической солнечной электростанции. Ее собираются разместить на высоте 36 000 километров над Землей, где независимо от времени суток, метеорологических условий и атмосферного воздействия планеты, она сможет эффективно и главное постоянно проводить сбор солнечной энергии для последующей ее передачи на наземные станции.