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Китай завершит строительство «искусственного солнца» уже в 2019 году
15:14 11.03.2019 |
Ученые Китайской академии наук собираются завершить в этом году строительство нового токамака. Установка должна обновить рекорд в создании высокотемпературной плазмы и приблизить получение энергии из реакции термоядерного синтеза.
В ноябре прошлого года китайские специалисты из Института физики плазмы разогрели в экспериментальном сверхпроводящем токамаке EAST «искусственное солнце» до 100 млн градусов Цельсия. В минувшее воскресенье представитель Китайской национальной ядерной корпорации Дуань Сюйжу объявил, что инженеры завершат работы над новым токамаком HL-2M в 2019 году.
Осенью реактор EAST довел температуру электронов в плазме до 100 млн градусов, а температуру ионов - до 50 млн С. Токамак HL-2M сможет вдвое увеличить последний показатель. 100 млн градусов - это в семь раз выше температуры на Солнце. Также новый токамак поднимает уровень электрического тока в плазме с 1 трлн до 3 трлн ампер.
Достижение границы температуры ионов в 100 млн градусов - одно из трех условий появления функциональных термоядерных реакторов.
Два других - удержание плазмы внутри ограниченного пространства на протяжении достаточно долгого времени и обеспечение высокой плотности плазмы.
Если HL-2M позволит воплотить эти планы, установка станет образцом для создания будущих термоядерных реакторов и огромным вкладом Китая в строящийся во Франции Международный экспериментальный термоядерный реактор (ITER), который будет завершен не ранее 2025 года.
Ранее сообщалось, что Китай приступил к разработке первой космической солнечной электростанции. Ее собираются разместить на высоте 36 000 километров над Землей, где независимо от времени суток, метеорологических условий и атмосферного воздействия планеты, она сможет эффективно и главное постоянно проводить сбор солнечной энергии для последующей ее передачи на наземные станции.
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