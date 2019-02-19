Китай решил построить в космосе солнечную электростанцию

Китайские ученые ведут разработку орбитальной электростанции, которая будет собирать солнечную энергию прямо в космосе и передавать ее на Землю при помощи лазера.

Как сообщают китайские СМИ, в городе Чунцин уже начато строительство экспериментальной базы, которая должна принимать лазерный луч.

Первую, пробную электростанцию планируется запустить в стратосферу уже в ближайшие несколько лет - между 2021 и 2025 годами.

Проект курирует Академия космических технологий страны, которая в прошлом месяце успешно посадила на Луне аппарат "Чанъэ-4", а к 2022 году планирует запустить собственную космическую станцию.

Бюджет китайской космической программы на этот год составляет 8 млрд долларов - больше на освоение и исследование космоса тратит только США (для сравнения, бюджет Роскосмоса меньше в шесть с лишним раз).

Гигантский проект

Первой о разработке космической электростанции сообщила китайская ежедневная газета Science and Technology Daily, попутно раскрыв некоторые подробности проекта.

По данным издания, аппарат должен вращаться на высоте около 36 тысяч километров на геостационарной орбите - то есть синхронно с вращением Земли, как бы зависнув над одной точкой.

В отличие от наземных солнечных панелей, космическая станция будет производить энергию круглосуточно - независимо от погоды, смены сезонов или времени суток - и примерно в шесть раз эффективнее.

Газета цитирует одного из разработчиков проекта, сотрудника Академии космических технологий Пана Чжихао, который обещает, что новая технология станет "неистощимым источником чистой энергии для всего человечества".

Впрочем, для этого еще предстоит решить несколько непростых технических задач. Например, расчетная масса космической электростанции - около 1000 тонн, это в два с половиной раза больше, чем весит МКС.

Запуск столь гигантской конструкции с Земли потребует огромных усилий, поэтому один из вариантов, которые рассматривают китайские ученые, - это построить станцию прямо в космосе, при помощи умных роботов и технологии трехмерной печати.

Не решен окончательно и главный вопрос: как именно доставлять собранную электроэнергию с орбиты на Землю. Теоретически ее можно конвертировать в лазерный луч или микроволновый поток, который можно принимать на Земле - но для начала нужно изучить, какое влияние столь мощное круглосуточное излучение окажет на атмосферу и экологию в целом.

"Убить в зародыше"

Нужно отметить, что китайская разработка не уникальна. В прошлом году команде ученых Калифорнийского технологического института удалось создать прототип аналогичного аппарата - легкие панели, способные улавливать солнечную энергию в открытом космосе и передавать ее на Землю.

Исследования в этом направлении ведутся также в Европе, Индии и Японии.

Впрочем, у этой идеи есть и ярые критики - в том числе Илон Маск, который еще в 2012 году высказался категорически против подобной технологии, сославшись на ее крайнюю неэффективность.

"Вам придется конвертировать фотоны в электроны, потом обратно в фотоны, а потом снова в электроны. Какой тут может быть КПД? Эту идею надо убить в зародыше!" - цитировал тогда Маска журнал Popular Mechanics.