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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Валентина Белякова: TIU Canada - крупнейший иностранный инвестор в Украине, который строит СЭС за собственные средства

13:29 05.03.2019 |

Новости ТЭК

 

Канадская компания TIU Canada построила свои первые проекты в украинской солнечной энергетике почти на 25 МВт в прошлом году и в текущем году планирует добавить к ним еще 30 МВт. В этой статье Валентина Белякова, директор TIU Canada в Украине, расскажет о настроениях иностранного инвестора и ощущениях от работы в украинских реалиях, а также о тарифах на отпуск э/э солнечных электростанций.

Расскажите об итогах работы TIU Canada в прошлом году и планах на текущей год.

В 2018 году мы построили станцию "Эко-техник Никополь" мощностью 10,5 МВт, а также начали строительство станций на 13,5 МВт в Николаевская области, которое уже завершается. И в текущем году мы финализировали покупку двух проектов в Лиманском районе Одесской области общей мощностью порядка 31 МВт. У нас достаточно амбициозные планы по срокам строительства - рассчитываем завершить его летом, и начать продажи э/э в рынок. Сроки достаточно сжатые, но мы верим в профессионализм нашего генподрядчика - компании Rodina Energy Group. У нее большой опыт, она строила в Казахстане станцию на 100 МВт за 100 дней.

Другие ваши станции тоже строила Rodina?

По первым двум объектам мы работали с компанией "Элиос стратегия".

Достаточно ли на рынке профессиональных EPC-подрядчиков?

СЭС - это не самое сложное строительство, и хорошо, что есть отечественные компании, с которыми можно сотрудничать. Мы ориентируемся на определенный опыт. Для себя выделили тройку лидеров, с которыми предпочитаем работать - KNESS, "Элиос стратегия" и Rodina Energy Group. KNESS сейчас перегружены количеством проектов, соответственно сроки могут сдвигаться.

Знания инвесторов не настолько глубоки, чтобы понимать, чего требовать в деталях. На качество может повлиять даже крепеж. Если он неправильный, панель может слететь, побить соседние панели. Все риски следует предусматривать в договорах генподряда. Хотя наши генподрядчики пока не всегда с этим соглашаются. Что является нормой для западного бизнеса, здесь воспринимается с большой опаской.

За какие средства идет финансирование ваших проектов?

Мы, пожалуй, самый крупный игрок из тех иностранных инвесторов, которые вкладывают в строительство СЭС собственный капитал. Первый проект "Экотехник Никополь" мы профинансировали за свой счет, затем получили рефинансирование от "Укргазбанка". Во второй проект в Николаевской области также вначале вложили личные средства, но планируем его рефинансировать с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Станции в Одессе также сооружаем своими силами, хотим рефинансировать, но пока не определили, с кем именно. Ведем переговоры с "Укргазбанком", он показал себя достаточно надежным партнером.

Каковы ваши дальнейшие планы?

Пока в первом квартале мы решили ограничиться двумя проектами в Одесской области. Если правила работы существенно не изменятся, то, конечно, планируем вернуться к первоначальным планам по строительству порядка 100 МВт солнечных мощностей. В свете последних событий в Украине инвесторы начинают сомневаться по поводу устойчивости рынка.

Вы имеете в виду предстоящее принятие закона о "зеленых" аукционах?

В том числе. К сожалению, законопроект предполагает не просто введение аукционов, но и существенные изменения правил работы возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Непонятно, когда эти изменения будут вводиться - либо с 1 июля текущего года, либо с начала следующего.

Для всех инвесторов неприемлем дедлайн с 1 июля, поскольку вторичное законодательство не готово, новый оптовый рынок э/э еще не введен и не факт, что он заработает. Внезапные структурные изменений без длительного переходного периода снижают интерес инвесторов.

Ваш прогноз развития украинского рынка солнечной энергетики в свете потенциальных изменений?

Прогнозы при данных условиях - вещь неблагодарная. В прошлом году прогнозировали введение 2 ГВт мощностей СЭС, а по факту введено намного меньше - порядка 500 МВт. Что будет в текущем, зависит от нового закона. Если многие игроки решат, что им выгоднее идти на аукцион со своим проектом, это скажется на динамике рынка.

То, что рынок в 2020 году упадет - это однозначно. Пока наладится система аукционов, придет понимание инвесторов, как по ней работать, пока выделят квоты. Тот объем, который планируется предоставить ВИЭ сейчас (озвучиваются цифры в 500-700 МВт в год) - небольшой. Если разделить на все виды генерации, то на каждый вид припадает совсем мало. Сейчас обсуждается разное соотношение, но скорее всего и "солнцу" и "ветру" выделят по 30% от квоты. При этом из данного объема только 80% получит поддержку государства, то есть контракт на 20 лет и гарантированный тариф. И 100-110 МВт в год при нынешних планах - это практически ничего. Либо будет какая-то монополия, либо рынка как такового не будет с подобными квотами.

Помимо этого, Украина принимает закон, но у ответственных государственных структур нет понимания, сколько свободных мощностей можно присоединить, какая будет система аукционов. Если игроки договорятся, то как будет определяться победитель. Нюансов очень много. Разумеется, планируется тестовый период, но очевидно, даже полгода для этого недостаточно.

Но согласитесь, цена на э/э СЭС в Украине самая высокая в мире, в конечном итоге это вредит самим инвесторам. Известен прецедент Испании, которой пришлось резко снизит тарифы и-за перегрева рынка. Инициаторы аукционов аргументируют их введение снижением цены и установлением неизменных правил...

Давайте углубимся в историю вопроса. Германия была основателем "зеленого" тарифа, и он там действовал 10-15 лет на достаточно высоком уровне. Он запустил рост рынка, благодаря этому проекты окупились, произошло удешевление оборудования. У нас же тариф действовал всего 5 лет, его снизили, прошло несколько лет, и теперь вновь грядут изменения.

При этом доля ВИЭ у нас в общей генерации - менее 2%, в отличие от той же Германии. Разумеется, стимулирование "зеленой" энергетики должно быть лишь до тех пор, пока ее доля не достигнет определенного уровня, но Украина пока не следует графику введения ВИЭ, закрепленному в Энергостратегии.

Кроме того - как проходят аукционы в Германии? Победителю предоставляют участки, техусловия на подключение, это значительно удешевляет проект. Инвестору остается только установить оборудование. У них четко определены территории, свободная мощность, условия подключения.

У нас же то вводится система оплаты технических условий, то отменяется, затем опять вводится. Сейчас меняются правила лицензирования в связи с запуском нового оптового рынка э/э, НКРЭКУ уже опубликовала проект трех соответствующих проектов постановлений. Планируется изменение условий лицензирования. На сегодня для начала процедуры получения лицензии достаточно, чтобы оборудование прошло таможенную очистку. А после утверждения изменений документы можно подавать только при наличии сертификата Государственной архитектурно-строительной инспекции об окончании строительства. Что уже затягивает срок получения всех документов, на месяц-два. Это дополнительные риски.

А в конце декабря 2018 года изменились правила подключения, НКРЭКУ утвердила новую методику нестандартного присоединения. Теперь идет дискуссия о том, чтобы все-таки урегулировать и упростить этот процесс для ВИЭ и снизить его стоимость. Ведь мы строим новые мощности и сети, почему тогда должны платить наравне с теми, кто просто подключается.

Нужно понимать, что инвестор вкладывает средства в определенную бизнес-модель. К примеру, он просчитал, что с июля начнет продавать рынок и получать денежный поток, а тут правила вдруг поменялись, и продажи переносятся на сентябрь - два самых прибыльных месяца потеряны, и вся бизнес-модель утратила экономическую целесообразность.

Поэтому совершенно некорректно сравнивать наш тариф в 15 евроцентов за кВт-ч с 4-6 евроцентами в некоторых странах Европы.

Но все же, ожидаете ли снижение цен по итогам аукционов?

Однозначно цена будет ниже, но не думаю, что намного. В Украине высоки страновые риски. Аукционы покажут реальную картину. Все зависит от того, где находится станция. В западном регионе стоимость должна быть ниже, там дешевле земля и подключение. На Юге цена будет другой.

Ощущаете ли сейчас сложности с подключением к электросетям?

Мы сложности не испытываем, поскольку проводим качественный due diligence проектов и изначально понимаем все составляющие. Покупаем проекты уже с ТУ, которые согласованы, при строительстве проекта заключаем договор с генподрядчиками "под ключ", все риски покрываются договором.

Главное препятствие для развития проектов - дефицит балансирующих мощностей. В системе высокий процент не использующихся, так называемых "мертвых" ТУ, которые препятствуют подключению новых мощностей. Законопроект о "зеленых" аукционах предполагает ограничение сроков действия ТУ. И это правильное решение, но мы будем понимать реальную картину где-то через два года.

Сейчас рынок активно развивается, ощущаете ли конкуренцию в сфере проектов?

В первую очередь ощущаем проблему в хорошо подготовленных проектах. Девелоперы считают, что если есть документы на землю, при этом не всегда корректно оформленные, то этого достаточно.

Поэтому, когда начинается профессиональный иностранный due diligence, они начинают лихорадочно собирать всю необходимую документацию, что затягивает процесс покупки. Если бы девелопер изначально понимал, какой пакет документов он должен предоставить потенциальному покупателю, это упростило бы и ускорило процесс приобретения.
По материалам: ЭлектроВестb
 

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