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Рада підтримала законопроєкт про створення в держорганах підрозділів, відповідальних за кібербезпеку
17:25 08.01.2025 |
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформації та кіберзахисту державних інформаційних ресурсів, об'єктів критичної інформаційної інфраструктури", повідомив співавтор законопроєкту, голова підкомітету Верховної Ради з кібербезпеки Олександр Федієнко.
"Дякую усім колегам, які підтримали мій законопроєкт №11290. Проєкт закону містить положення, що забезпечують імплементацію норм європейських директив із кібербезпеки в національне законодавство", - написав Федієнко в телеграм-каналі у середу.
За його словами, документ відкриває шлях для розвитку приватного ринку послуг кібербезпеки "без надмірного контролю з боку держави".
Згідно з документом передбачається створення в органах державної влади спеціальних підрозділів із кібербезпеки, а також запровадження осіб, відповідальних за кібербезпеку в структурі операторів критичної інфраструктури.
Крім того, відповідно до законопроєкту створюються правові засади для впровадження систем оцінювання стану кібербезпеки, персоналізується відповідальність за впровадження заходів захисту, усуваються прогалини в законодавстві щодо наявних повноважень Держспецзв'язку в частині здійснення ними державного контролю у сфері технічного та кіберзахисту, зазначено в пояснювальній записці.
Вказується, що повномасштабне вторгнення військ російської федерації на територію України супроводжується численними кібератаками.
Лише в березні 2024 року урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA розкрила наміри угруповання Sandworm, спрямовані на порушення сталого функціонування інформаційно-комунікаційних систем приблизно 20 підприємств галузі енергетики, водо- і теплопостачання в 10 регіонах України, зазначено в пояснювальній записці.
"Зловмисна активність груп, пов'язаних із силовими структурами країни агресора, спрямована майже на всі сектори економіки, ЗМІ, юстиції, правоохоронні органи, критичної інфраструктури, сил оборони", - наголошується в ній.
Реалізація положень законопроєкту потребує додаткових видатків із держбюджету, зокрема, на створення в органах державної влади підрозділів, реогранізацію наявних підрозділів із захисту інформації та включення їх до новостворених підрозділів із кіберзахисту. Додаткові видатки потрібні і на створення та забезпечення функціонування лабораторії з пошуку недокументованих функцій у програмному забезпеченні, навчання осіб, відповідальних у державному секторі та на об'єктах критичної інфраструктури за здійснення заходів із кіберзахисту, яке проводитиме Держспецзв'язку.
Законопроєкт №11290 уже розглядався в раді 22 серпня 2024 року, але його направили на повторне перше читання.
Раніше повідомлялося, що кількість кіберінцидентів в Україні 2024 року зросла в 1,6 раза, або на 69,8%, порівняно з 2023 роком - до 4315.
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