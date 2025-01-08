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США надали матеріали для відновлення газовидобутку у Полтавській області
17:53 08.01.2025 |
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) доставило ремонтні матеріали для енергетиків, аби допомогти запустити газовидобувне підприємство у Полтавській області.
Про це USAID повідомило у X (Twitter), передає "Європейська правда".
Як зазначило Агентство США з міжнародного розвитку, Полтавській області доставили ремонтні матеріали, щоб допомогти енергетикам відремонтувати пошкоджені трубопроводи і обладнання, та запустити газовидобувне підприємство.
USAID наголосило, що це підприємство забезпечить газом близько 80 тисяч людей у розпал опалювального сезону.
В середині грудня інформували, що USAID передало 10 автономних зварювальних апаратів, які допоможуть у швидкому ремонті української енергетичної інфраструктури.
Нещодавно USAID надало пікапи операторам розподільчих систем, які забезпечують електроенергією домівки понад 7 млн українців у двох областях.
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