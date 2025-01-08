США надали матеріали для відновлення газовидобутку у Полтавській області

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) доставило ремонтні матеріали для енергетиків, аби допомогти запустити газовидобувне підприємство у Полтавській області.

Про це USAID повідомило у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як зазначило Агентство США з міжнародного розвитку, Полтавській області доставили ремонтні матеріали, щоб допомогти енергетикам відремонтувати пошкоджені трубопроводи і обладнання, та запустити газовидобувне підприємство.

USAID наголосило, що це підприємство забезпечить газом близько 80 тисяч людей у розпал опалювального сезону.

В середині грудня інформували, що USAID передало 10 автономних зварювальних апаратів, які допоможуть у швидкому ремонті української енергетичної інфраструктури.

Нещодавно USAID надало пікапи операторам розподільчих систем, які забезпечують електроенергією домівки понад 7 млн українців у двох областях.