В Україні розширили список осіб, які зможуть отримувати пільги на оплату комуналки

Кабінет Міністрів України розширив перелік громадян, які 2025 року отримуватимуть пільги з оплати житлово-комунальних послуг із урахуванням середньомісячного доходу сім'ї.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.

Пільги надаватимуться, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (4 240 грн).

У 2025 році пільги також надаватимуться:

* реабілітованим особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій, або є пенсіонерами;

* особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорій 1 та 2;

* дружинам (чоловікам), опікунам дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою;

* дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов'язана з участю в ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;

* звільненим з військової служби особам, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби;

* батькам і членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;

* ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;

* вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;

* колишнім неповнолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків;

* колишнім малолітнім в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин;

* депортованим особам, які досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю.

"Зазначені зміни застосовуються для осіб, які звернуться за призначенням пільги з 1 січня 2025 року. Ті, кому пільги було призначено раніше, будуть отримувати їх до кінця опалювального сезону 2024-2025 років, тобто до 30 квітня 2025 року (включно)", - наголосил в Пенсійному фонді.

У жовтні минулого року повідомлялося, що уряд України може відновити поступове підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги вже до завершення повномасштабної війни, після нього підвищення тарифів продовжиться.

Пізніше стало відомо, що Національний банк України очікує, що наступного року чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води переглядатися не будуть.