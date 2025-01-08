Ціни на землю в Україні підскочили за рік на 21%, а кількість угод зросла, – Мінагрополітики

Протягом 2024 року продано 106 669 земельних ділянок загальною площею 320 660 га. Середня вартість 1 га торік зросла до 46 678 грн ($1 163), порівняно із 38,5 тис. грн у 2023 році.

Про це розповів міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, інформує пресслужба міністерства.

Він уточнив, що найбільші площі землі сільгосппризначення у 2024 році були продані в Полтавській (45 622 га), Одеській (33 024 га) та Дніпропетровській (30 623 га) областях. Найменші площі були продані у Волинській (818 га), Рівненській (909 га) та Івано-Франківській (1 094 га) областях.

Найвища середня ціна була зафіксована у Івано-Франківській (89 744 грн за гектар), Львівській (71 390 грн) та Полтавській (66 232 грн) областях. Найнижча середня ціна у Запорізькій (33 981 грн), Миколаївській (34 033 грн) та Сумській (34 936 грн) областях.

Міністр зауважив, що загалом після скасування мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення продано лише 3,4% таких ділянок.

Так, загальна площа земель, на які поширювався мораторій, - 17,5 млн га. А з 1 липня 2021 року по кінець 2024 року продали лише 604 тис. га (198 337 ділянок).

Зокрема, з моменту скасування мораторію юридичні особи викупили 25 157 ділянок (78 307 га) за середньою ціною 62 656 грн ($1 561) за гектар. Фізичні особи викупили 81 512 ділянок (242 353 га) за середньою ціною 41 510 грн ($1 034) за га.

"Отже, можемо говорити про те, що попри відкриття ринку землі, за 3,5 роки лише невеликий відсоток громадян скористалися правом відчужити свої земельні наділи. Хоча у 2024-му обсяг проданих земель більший, ніж за перших 2,5 роки після зняття мораторію", - зауважив Коваль.

Як повідомлялося, ціни на сільськогосподарську землю в Україні суттєво зросли після відкриття ринку для приватних компаній у 2024 році, вказували дослідники Центру досліджень продовольства та землекористування при Київській школі економіки (KSE Агроцентр).

Ринок землі в Україні

Ринок сільгоспземель в Україні відкрито з липня 2021 року. На першому етапі право купувати сільгоспземлі отримали лише фізособи, які є громадянами України. Вони можуть придбати до 100 га землі.

Із 1 січня 2024 року в Україні запрацював другий етап земельної реформи, відтак юридичні особи отримали можливість купувати у власність сільгоспземлі з обмеженням до 10 тис. га в одні руки. Ліміт на придбання землі для фізичних осіб також зріс до 10 тис. га зі 100 га.

Водночас, продаж державних і комунальних сільгоспземель, як і продаж її іноземцям, залишається під забороною. Переважне право купівлю ділянки належить її орендарю. Мінімальна вартість землі не може бути нижчою від її нормативно-грошової оцінки.

У липні стало відомо, що за три роки після відкриття земельного ринку ринку в Україні продали 567 322 га сільськогосподарської землі. Загалом було укладено 253 416 угод продажу земельних ділянок за середньою ціною у 41 тис. грн. за 1 гектар.