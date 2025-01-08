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Акциз у дії: автогаз дорожчає на колонках

Акциз у дії: автогаз дорожчає на колонках

 Динаміка середньої роздрібної ціни на LPG в Україні у грудні-січні 2024-2025 рр., грн/л

Вартість LPG в Україні реагує на підвищення з 1 січня 2025 року ставки акцизу. За 1-8 січня автогаз у роздробі здорожчав у середньому на 65 коп./л, до 36,03 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Найбільше у середньому - на 1,30 грн/л, до 37,99 грн/л - здорожчало пальне на станціях KLO, тим самим досягнувши рівня цін преміальних мереж. Останні - ОККО, WOG і SOCAR - збільшили вартість ресурсу на 1 грн/л. Такий же приріст і у мереж BVS, Mango, «Авантаж 7», «Олас» і «Катрал». Трохи більш як 1,20 грн/л додали в UPG. У решти - в середньому 20-90 коп./л (див. табл.).

Найнижча ціна на газ - 32,29 грн/л - у «БРСМ-Нафта» в Миколаївській області (+0,10 грн/л до 31 грудня). Слідом іде Marshal у Житомирській з вартістю 32,39 грн/л (+1 грн/л з початку року).

Основною причиною підвищення цін є зростання акцизних ставок із 1 січня, яке номінально додає 1,3 грн/л.

Додатковими чинниками лишаються збільшення цін у зарубіжних постачальників. Наразі на польському кордоні газ торгується за 56 810-59 395 грн/т (31,59-33,02 грн/л за густини 556 кг/м3), на південних терміналах його можна придбати за 53 900 грн/т (29,17 грн при 541 кг/м3).

Розрахунок середньої маржі у Києві з урахуванням різних напрямків постачання:

Вхід

Гурт, грн/л

Роздріб, грн/л

Спред***, грн/л

Маржа**, грн/л

Пропозиції трейдерів

31,97-32,53

35,51

2,98-3,54

0,98-1,54

Захід

32,85-34,29

35,51

1,22-2,66

-0,78-0,66

Південь

32,9

35,51

2,61

0,61

Південні термінали

31,59-32,37

35,51

3,14-3,92

1,14-1,92

Аукціон*

30,08

35,51

5,43

3,43

* - за підсумками торгів на 30 грудня 2024 р. Актуально для східних і центральних регіонів;

** - з урахуванням додаткових витрат в розмірі 2 грн/л, без урахування авансового внеску ПнП;

*** - різниця між цінами в гурті і роздробі при щільності 556 кг/м3.

Оператори вважають нинішній рівень маржі низьким і звертають увагу, що авансовий внесок з податку на прибуток, який мережі почали платити з грудня минулого року, додасть до витрат малопроливних АЗК до 1 грн/л.

За умови припинення зростання закупівельних цін оператори прогнозують зростання стели на 1,85-2 грн/л, до 37-37,50 грн/л. А от коли саме це станеться, оператори не беруться прогнозувати. «Проливи на свята були дуже низькими. З 10 січня очікуємо пожвавлення, але все одно воно буде незначним, бо зараз низький сезон», - зазначили в одній із мереж.

«Зараз дуже важко робити якість прогнози, бо з'явилося багато нових факторів (авансовий ПнП, акциз, МЗНН). І це ще не враховано зовнішніх факторів», - додали в іншій.

Ще одним невідомим є валютний курс, який останнім часом б'є антирекорди.

Акциз у дії: автогаз дорожчає на колонках

 

Динаміка роздрібних цін на LPG (31 грудня 2024 - 8 січня 2025), грн/л

Мережі

Вартість

08.01.25

Зм. до 31.12.24

ОККО

37,99

1,00

SOCAR

37,99

1,00

KLO

37,99

1,30

WOG

37,98

1,00

Авіас

36,98

0,00

UPG

36,22

1,20

Shell

35,99

0,00

BVS

35,99

1,00

Автотранс

35,88

0,90

VST

35,50

0,50

Neftek

35,49

-0,50

AMIC

35,35

0,09

Рур груп

35,00

0,00

ZOG

35,00

0,00

Mango

34,99

1,00

Rodnik

34,99

0,00

Параллель

34,92

0,83

Олас

34,90

1,01

RLS

34,90

0,20

Укрнафта

34,87

0,64

VostokGaz

34,79

0,00

Катрал

34,77

1,00

Motto

34,62

0,57

Ovis

34,49

0,50

БРСМ-Нафта

34,34

0,69

Marshal

34,31

0,80

Авантаж 7

34,25

1,00

Chipo

34,22

0,28

U.GO

33,90

0,00

SUNOIL

33,90

0,50

Green Wave

33,90

0,00

Маркет

33,89

0,00

Кворум

33,28

0,00

Середня ціна в Україні

36,03

0,65
За матеріалами: EnKorr
 

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