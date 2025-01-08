Акциз у дії: автогаз дорожчає на колонках

Динаміка середньої роздрібної ціни на LPG в Україні у грудні-січні 2024-2025 рр., грн/л

Вартість LPG в Україні реагує на підвищення з 1 січня 2025 року ставки акцизу. За 1-8 січня автогаз у роздробі здорожчав у середньому на 65 коп./л, до 36,03 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Найбільше у середньому - на 1,30 грн/л, до 37,99 грн/л - здорожчало пальне на станціях KLO, тим самим досягнувши рівня цін преміальних мереж. Останні - ОККО, WOG і SOCAR - збільшили вартість ресурсу на 1 грн/л. Такий же приріст і у мереж BVS, Mango, «Авантаж 7», «Олас» і «Катрал». Трохи більш як 1,20 грн/л додали в UPG. У решти - в середньому 20-90 коп./л (див. табл.).

Найнижча ціна на газ - 32,29 грн/л - у «БРСМ-Нафта» в Миколаївській області (+0,10 грн/л до 31 грудня). Слідом іде Marshal у Житомирській з вартістю 32,39 грн/л (+1 грн/л з початку року).

Основною причиною підвищення цін є зростання акцизних ставок із 1 січня, яке номінально додає 1,3 грн/л.

Додатковими чинниками лишаються збільшення цін у зарубіжних постачальників. Наразі на польському кордоні газ торгується за 56 810-59 395 грн/т (31,59-33,02 грн/л за густини 556 кг/м3), на південних терміналах його можна придбати за 53 900 грн/т (29,17 грн при 541 кг/м3).

Розрахунок середньої маржі у Києві з урахуванням різних напрямків постачання:

Вхід Гурт, грн/л Роздріб, грн/л Спред***, грн/л Маржа**, грн/л Пропозиції трейдерів 31,97-32,53 35,51 2,98-3,54 0,98-1,54 Захід 32,85-34,29 35,51 1,22-2,66 -0,78-0,66 Південь 32,9 35,51 2,61 0,61 Південні термінали 31,59-32,37 35,51 3,14-3,92 1,14-1,92 Аукціон* 30,08 35,51 5,43 3,43

* - за підсумками торгів на 30 грудня 2024 р. Актуально для східних і центральних регіонів;

** - з урахуванням додаткових витрат в розмірі 2 грн/л, без урахування авансового внеску ПнП;

*** - різниця між цінами в гурті і роздробі при щільності 556 кг/м3.

Оператори вважають нинішній рівень маржі низьким і звертають увагу, що авансовий внесок з податку на прибуток, який мережі почали платити з грудня минулого року, додасть до витрат малопроливних АЗК до 1 грн/л.

За умови припинення зростання закупівельних цін оператори прогнозують зростання стели на 1,85-2 грн/л, до 37-37,50 грн/л. А от коли саме це станеться, оператори не беруться прогнозувати. «Проливи на свята були дуже низькими. З 10 січня очікуємо пожвавлення, але все одно воно буде незначним, бо зараз низький сезон», - зазначили в одній із мереж.

«Зараз дуже важко робити якість прогнози, бо з'явилося багато нових факторів (авансовий ПнП, акциз, МЗНН). І це ще не враховано зовнішніх факторів», - додали в іншій.

Ще одним невідомим є валютний курс, який останнім часом б'є антирекорди.

Динаміка роздрібних цін на LPG (31 грудня 2024 - 8 січня 2025), грн/л