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Акциз у дії: автогаз дорожчає на колонках
16:04 08.01.2025 |
Вартість LPG в Україні реагує на підвищення з 1 січня 2025 року ставки акцизу. За 1-8 січня автогаз у роздробі здорожчав у середньому на 65 коп./л, до 36,03 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
Найбільше у середньому - на 1,30 грн/л, до 37,99 грн/л - здорожчало пальне на станціях KLO, тим самим досягнувши рівня цін преміальних мереж. Останні - ОККО, WOG і SOCAR - збільшили вартість ресурсу на 1 грн/л. Такий же приріст і у мереж BVS, Mango, «Авантаж 7», «Олас» і «Катрал». Трохи більш як 1,20 грн/л додали в UPG. У решти - в середньому 20-90 коп./л (див. табл.).
Найнижча ціна на газ - 32,29 грн/л - у «БРСМ-Нафта» в Миколаївській області (+0,10 грн/л до 31 грудня). Слідом іде Marshal у Житомирській з вартістю 32,39 грн/л (+1 грн/л з початку року).
Основною причиною підвищення цін є зростання акцизних ставок із 1 січня, яке номінально додає 1,3 грн/л.
Додатковими чинниками лишаються збільшення цін у зарубіжних постачальників. Наразі на польському кордоні газ торгується за 56 810-59 395 грн/т (31,59-33,02 грн/л за густини 556 кг/м3), на південних терміналах його можна придбати за 53 900 грн/т (29,17 грн при 541 кг/м3).
Розрахунок середньої маржі у Києві з урахуванням різних напрямків постачання:
|
Вхід
|
Гурт, грн/л
|
Роздріб, грн/л
|
Спред***, грн/л
|
Маржа**, грн/л
|
Пропозиції трейдерів
|
31,97-32,53
|
35,51
|
2,98-3,54
|
0,98-1,54
|
Захід
|
32,85-34,29
|
35,51
|
1,22-2,66
|
-0,78-0,66
|
Південь
|
32,9
|
35,51
|
2,61
|
0,61
|
Південні термінали
|
31,59-32,37
|
35,51
|
3,14-3,92
|
1,14-1,92
|
Аукціон*
|
30,08
|
35,51
|
5,43
|
3,43
* - за підсумками торгів на 30 грудня 2024 р. Актуально для східних і центральних регіонів;
** - з урахуванням додаткових витрат в розмірі 2 грн/л, без урахування авансового внеску ПнП;
*** - різниця між цінами в гурті і роздробі при щільності 556 кг/м3.
Оператори вважають нинішній рівень маржі низьким і звертають увагу, що авансовий внесок з податку на прибуток, який мережі почали платити з грудня минулого року, додасть до витрат малопроливних АЗК до 1 грн/л.
За умови припинення зростання закупівельних цін оператори прогнозують зростання стели на 1,85-2 грн/л, до 37-37,50 грн/л. А от коли саме це станеться, оператори не беруться прогнозувати. «Проливи на свята були дуже низькими. З 10 січня очікуємо пожвавлення, але все одно воно буде незначним, бо зараз низький сезон», - зазначили в одній із мереж.
«Зараз дуже важко робити якість прогнози, бо з'явилося багато нових факторів (авансовий ПнП, акциз, МЗНН). І це ще не враховано зовнішніх факторів», - додали в іншій.
Ще одним невідомим є валютний курс, який останнім часом б'є антирекорди.
Динаміка роздрібних цін на LPG (31 грудня 2024 - 8 січня 2025), грн/л
|
Мережі
|
Вартість
|
08.01.25
|
Зм. до 31.12.24
|
ОККО
|
37,99
|
1,00
|
SOCAR
|
37,99
|
1,00
|
KLO
|
37,99
|
1,30
|
WOG
|
37,98
|
1,00
|
Авіас
|
36,98
|
0,00
|
UPG
|
36,22
|
1,20
|
Shell
|
35,99
|
0,00
|
BVS
|
35,99
|
1,00
|
Автотранс
|
35,88
|
0,90
|
VST
|
35,50
|
0,50
|
Neftek
|
35,49
|
-0,50
|
AMIC
|
35,35
|
0,09
|
Рур груп
|
35,00
|
0,00
|
ZOG
|
35,00
|
0,00
|
Mango
|
34,99
|
1,00
|
Rodnik
|
34,99
|
0,00
|
Параллель
|
34,92
|
0,83
|
Олас
|
34,90
|
1,01
|
RLS
|
34,90
|
0,20
|
Укрнафта
|
34,87
|
0,64
|
VostokGaz
|
34,79
|
0,00
|
Катрал
|
34,77
|
1,00
|
Motto
|
34,62
|
0,57
|
Ovis
|
34,49
|
0,50
|
БРСМ-Нафта
|
34,34
|
0,69
|
Marshal
|
34,31
|
0,80
|
Авантаж 7
|
34,25
|
1,00
|
Chipo
|
34,22
|
0,28
|
U.GO
|
33,90
|
0,00
|
SUNOIL
|
33,90
|
0,50
|
Green Wave
|
33,90
|
0,00
|
Маркет
|
33,89
|
0,00
|
Кворум
|
33,28
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
36,03
|
0,65
|
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