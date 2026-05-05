Держава виділила ₴370 млн на автономне енергоживлення житлових будинків

Станом на початок травня за програмою "СвітлоДім", що надає кошти на обладнання для автономного живлення багатоквартирних будинків, було виділено понад 370 млн грн.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Держава почала збирати звіти за придбане обладнання.

Співвласники багатоквартирних будинків, які отримали фінансування за програмою "СвітлоДім", можуть подати звіт про використання коштів на закупівлю та встановлення альтернативних джерел електроенергії.

Звіт подається онлайн через особистий кабінет у "Дії". Опція з'являється після використання коштів.

Подати звіт може уповноважена особа або керівник, який оформлював заявку. У документі потрібно вказати, як використані кошти, додати підтверджуючі документи та підписати його КЕП.

Окремо потрібно внести інформацію про обладнання: назву, кількість, вартість та, за наявності, серійні номери.

До звіту додаються документи про купівлю, рішення співвласників та фото встановленого обладнання. Звіт має підтвердити, що обладнання придбане, встановлене і працює.