Держава виділила ₴370 млн на автономне енергоживлення житлових будинків
09:26 05.05.2026 |
Станом на початок травня за програмою "СвітлоДім", що надає кошти на обладнання для автономного живлення багатоквартирних будинків, було виділено понад 370 млн грн.
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Держава почала збирати звіти за придбане обладнання.
Співвласники багатоквартирних будинків, які отримали фінансування за програмою "СвітлоДім", можуть подати звіт про використання коштів на закупівлю та встановлення альтернативних джерел електроенергії.
Звіт подається онлайн через особистий кабінет у "Дії". Опція з'являється після використання коштів.
Подати звіт може уповноважена особа або керівник, який оформлював заявку. У документі потрібно вказати, як використані кошти, додати підтверджуючі документи та підписати його КЕП.
Окремо потрібно внести інформацію про обладнання: назву, кількість, вартість та, за наявності, серійні номери.
До звіту додаються документи про купівлю, рішення співвласників та фото встановленого обладнання. Звіт має підтвердити, що обладнання придбане, встановлене і працює.
|Експерти назвали навички, які забезпечать конкурентоздатність фахівця у добу штучного інтелекту
Використання штучного інтелекту вже стало повсякденною практикою для більшості студентів і працівників, однак ключовою конкурентною перевагою на ринку праці в найближчі роки залишатимуться не технічні, а людські навички - комунікація, лідерство, емоційний інтелект, критичне мислення та здатність працювати з людьми.
