Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держава виділила ₴370 млн на автономне енергоживлення житлових будинків

09:26 05.05.2026 |

Економіка

Станом на початок травня за програмою "СвітлоДім", що надає кошти на обладнання для автономного живлення багатоквартирних будинків, було виділено понад 370 млн грн.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Держава почала збирати звіти за придбане обладнання.

Співвласники багатоквартирних будинків, які отримали фінансування за програмою "СвітлоДім", можуть подати звіт про використання коштів на закупівлю та встановлення альтернативних джерел електроенергії.

Звіт подається онлайн через особистий кабінет у "Дії". Опція з'являється після використання коштів.

Подати звіт може уповноважена особа або керівник, який оформлював заявку. У документі потрібно вказати, як використані кошти, додати підтверджуючі документи та підписати його КЕП.

Окремо потрібно внести інформацію про обладнання: назву, кількість, вартість та, за наявності, серійні номери.

До звіту додаються документи про купівлю, рішення співвласників та фото встановленого обладнання. Звіт має підтвердити, що обладнання придбане, встановлене і працює.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,0000
  0,0871
 0,20
EUR
 1
 51,4580
  0,1397
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6433  0,08 0,19 44,2179  0,09 0,20
EUR 51,1679  0,07 0,14 51,8350  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0250  0,02 0,06 44,0550  0,02 0,06
EUR 51,5004  0,05 0,10 51,5179  0,05 0,09

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес