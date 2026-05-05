Національний кешбек залишиться чинним ще два роки — рішення уряду

08:53 05.05.2026 |

Економіка

Кабінет міністрів продовжив дію Національного кешбеку в Україні до 30 квітня 2028 року задля стимулювання розвитку виробництва українських товарів та послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду № 559.

Кабінет Міністрів України погодився з пропозицією Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства стосовно реалізації у період з 1 травня 2026 року протягом дії воєнного стану в Україні, але не пізніше 30 квітня 2028 року експериментального проекту "Національний кешбек".

Такий крок здійснено задля стимулювання розвитку виробництва українських товарів та послуг шляхом надання державної грошової компенсації покупцям товарів та послуг українського виробництва.

Проект реалізується в рамках Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні", йдеться в урядовій постанові.

Зазначається, що за два місяці після завершення реалізації проекту "Національний кешбек" Мінекономіки повинно буде подати відповідний звіт Кабінету міністрів.

Також будуть враховані пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів.

Як відомо, програма щодо нацкешбеку також впливає на фінансову сферу, сприяючи розвитку безготівкових розрахунків і детінізації економіки.
За матеріалами: РБК-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,0000
  0,0871
 0,20
EUR
 1
 51,4580
  0,1397
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6433  0,08 0,19 44,2179  0,09 0,20
EUR 51,1679  0,07 0,14 51,8350  0,06 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 44,0250  0,02 0,06 44,0550  0,02 0,06
EUR 51,5004  0,05 0,10 51,5179  0,05 0,09

