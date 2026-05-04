Банківське кредитування отримало імпульс: НБУ затвердив зміни

08:21 04.05.2026 |

Економіка

Національний банк України уточнив окремі вимоги щодо оцінки банками кредитного ризику: знижуються значення коефіцієнтів ймовірності дефолту боржників.

Про це інформує Національний банк України.

Національний банк України за результатами вивчення актуальної практики оцінки банками кредитного ризику в умовах воєнного стану уточнив окремі вимоги в цій сфері, що сприятимуть подальшій кредитній експансії, говориться у повідомленні.

Відповідні зміни до Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями та постанови правління НБУ від 3 лютого 2026 року

Вони передбачають пом'якшення умов припинення визнання дефолту боржника - фізичної особи або приватного підприємця за реструктуризованим боргом.

Також йдеться про зниження значень коефіцієнтів імовірності дефолту боржників - фізичних осіб за іпотечними кредитами, а також боржників-банків, що є резидентами, та контрагентів за коштами, розміщеними в інших банках-резидентах, ґрунтуючись на актуалізованих розрахунках оновлених статистичних даних.

Крім того, уточнення стосуються права банків застосовувати нижчі за середні значення коефіцієнтів імовірності дефолту контрагентів за безвідкличними фінансовими зобов'язаннями, ґрунтуючись на погоджених НБУ внутрішньобанківських положеннях щодо оцінки кредитів.

"Зазначені зміни сприятимуть зниженню розміру кредитного ризику на близько 750 млн грн. Вивільнений капітал банки можуть використати для подальшого нарощення кредитування", - говориться у повідомленні.

Також регулятор повідомляє про зміни до положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями та положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України.

Було продовжено терміни впровадження окремих норм, зокрема щодо розроблення та оновлення банками внутрішньобанківських положень й розрахунку розміру кредитного ризику й управління проблемними активами з урахуванням оновлених підходів.

Зміни затверджено постановою правління НБУ від 1 травня 2026 року № 48, яка набирає чинності з 2 травня 2026 року.

Регулятор зазначає, що разом з іншими стейкхолдерами з 2024 року працює над реалізацією Стратегії з розвитку кредитування та вже здійснив перший блок заходів.

Він звертає увагу на відчутні результати в кредитуванні: за 2025 рік чисті гривневі кредити бізнесу зросли більше ніж на третину, а проникнення кредитів в економіку збільшилося вперше з початку повномасштабного вторгнення.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,9129
  0,0501
 0,11
EUR
 1
 51,5977
  0,1390
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5605  0,02 0,05 44,1291  0,00 0,01
EUR 51,2386  0,11 0,21 51,8923  0,11 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9400  0,05 0,13 43,9700  0,05 0,13
EUR 51,5152  0,11 0,21 51,5284  0,11 0,22

