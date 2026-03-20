ВВП України продовжує падати: −1,5% у лютому після −1% у січні

18:13 20.03.2026

Економіка

Інститут економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД) продовжив фіксувати скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у лютому 2026 року - на рівні 1,5% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Згідно з оприлюдненим Місячним економічним моніторингом (МЕМУ) на сайті інституту, ІЕД оновив оцінку падіння економіки за січень - у попередньому випуску МЕМУ падіння реального ВВП оцінювалось у 1,4%, після оновлення воно склало 1%.

Щодо результатів у лютому 2026 року, то, як зазначає ІЕД, скорочення продовжувалось через руйнування та пошкодження російськими дронами та ракетами енергетичної, залізничної та іншої критичної інфраструктури.

ІЕД, зокрема, оцінює падіння реальної валової доданої вартості (ВДВ) у добувній промисловості у лютому, приблизно, на 14% порівняно з попереднім роком через перебої у видобутку газу, залізної руди та вугілля.

Виробництво електроенергії та розподіл газу у лютому знизилися на 14% (порівняно з 2025 роком) через масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури.

В ІЕД наголосили, що реальна ВДВ у переробній промисловості скоротилася на 7% порівняно з 2025 роком, що передусім є наслідком російських атак та проблемою з доступом до електроенергії. Водночас кілька підприємств, зокрема, "АрселорМіттал Кривий Ріг", оголосили про призупинення окремих потужностей, що у компанії пояснили запровадженням Європейською комісією з 1 січня 2026 року механізму СВАМ (Carbon Border Adjustment Mechanism) без винятків і перехідного періоду для українських виробників та високою вартістю електроенергії.

Зростання реальної ВДВ у торгівлі оцінюється на рівні 2% порівняно з попереднім роком, однак приріст забезпечувався вищим виторгом у роздрібній торгівлі, а також попитом на пальне.

Падіння реальної ВДВ у транспорті, за оцінкою інституту, становить близько 14% порівняно з 2025 роком.

Крім того, в ІЕД додали, що на економічну ситуацію у березні, ймовірно, впливатиме не лише війна росії проти України, а й війна на Близькому Сході.

"Вона вже призвела до подорожчання палива, хоча в Україні були запаси, а попит дещо зменшився на фоні поліпшення доступу до електроенергії на початку березня. Водночас у квітні, за оцінкою, ситуація може погіршитися. Однак війна на Близькому Сході збільшила попит на українську оборонну продукцію, зокрема на перехоплювачі дронів", - наголосили в інституті.

В ІЕД зазначили, що за наявності стабільного попиту на оборонні технології та вже оголошеного часткового скасування заборони експорту, така ситуація сприятиме економічному зростанню. Однак, додали в ІЕД, наразі замало інформації, щоб оцінити вплив на економіку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8200
  0,1417
 0,32
EUR
 1
 50,6778
  0,1746
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6289  0,14 0,32 44,2170  0,07 0,16
EUR 50,3907  0,03 0,07 51,1056  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5700  0,17 0,39 43,6200  0,16 0,37
EUR 50,2710  0,11 0,22 50,3113  0,11 0,21

Бізнес