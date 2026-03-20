Перший іноземний інвестор інвестує в індустріальний парк Хмельниччини.
11:57 20.03.2026 |
Індустріальний парк "Красилів Технопорт" у Красилові Хмельницької області залучив першу іноземну промислову інвестицію.
Як повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, німецька компанія Goldhofer AG почала виробництво на території індустріального парку компонентів і запчастин для напівпричепів для перевезення негабаритних вантажів.
Наразі триває оформлення інвестора як учасника парку.
Що відомо про проєкт
Обсяг інвестиційного проєкту Goldhofer AG у Красилові складає 4,5 млн євро, з яких 1,5 млн євро вже внесені.
На виробництві працюють 36 робітників, переважно зварювальники.
Підприємство виробляє комплекти складових на 7-8 напівпричепів щомісяця. Продукція поставляєтья в Німеччину для подальшого збирання.
Інвестори індустріального парку
Керівна компанія індустріального парку також підписала меморандум про залучення ще одного іноземного інвестора - польської компанії Modular.
Компанія запланувала відкрити в Красилові виробництво модульних будинків комерційного та житлового призначення з металевих конструкцій.
Окрім того, українська компанія "Атон Енерджі" розгорнула на території індустріального парку виробництво теплообмінників для твердопаливних котлів. Також у планах компанії закупити обладнання для налагодження в індустріальному парку виробництва настінних газових котлів.
Індустріальний парк "Красилів Технопорт" був створений у 2023 році. Він має площу 10,1 га.
Парк створений на частині території Красилівського машинобудівного заводу, яка довгий час не експлуатувалась. На території індустріального парку розташовані будівлі промислового приміщення загальною площею понад 8 тис. кв. м.
Парк має підведені 8 МВт електроенергії, воду, каналізацію, газ та залізничну гілку.
