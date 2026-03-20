$1,26 млрд гранту від Світового банку на бюджетну підтримку схвалено урядом

11:43 20.03.2026 |

Економіка

Кабінет міністрів схвалив залучення гранту на бюджетну підтримку через Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) і Міжнародну асоціацію розвитку обсягом 1,26 млрд дол. США.

Відповідне розпорядження від 18 березня 2026 року №244-р оприлюднено на Урядовому порталі, передає Укрінформ.

«Схвалити залучення гранту на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку (що діють як виконавча установа Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України) у розмірі 1,258 млрд доларів США», - йдеться в документі.

Кошти гранту, що еквівалентні 193,45 млрд японських єн, залучаються з урахуванням умов, визначених угодою між урядами України та Японії від 18 квітня 2025 року, та зараховуються до загального фонду державного бюджету.
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8200
  0,1417
 0,32
EUR
 1
 50,6778
  0,1746
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6289  0,14 0,32 44,2170  0,07 0,16
EUR 50,3907  0,03 0,07 51,1056  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5700  0,17 0,39 43,6200  0,16 0,37
EUR 50,2710  0,11 0,22 50,3113  0,11 0,21

