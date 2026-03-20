$1,26 млрд гранту від Світового банку на бюджетну підтримку схвалено урядом

Кабінет міністрів схвалив залучення гранту на бюджетну підтримку через Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) і Міжнародну асоціацію розвитку обсягом 1,26 млрд дол. США.

Відповідне розпорядження від 18 березня 2026 року №244-р оприлюднено на Урядовому порталі, передає Укрінформ.

«Схвалити залучення гранту на бюджетну підтримку від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку (що діють як виконавча установа Фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України) у розмірі 1,258 млрд доларів США», - йдеться в документі.

Кошти гранту, що еквівалентні 193,45 млрд японських єн, залучаються з урахуванням умов, визначених угодою між урядами України та Японії від 18 квітня 2025 року, та зараховуються до загального фонду державного бюджету.