Компенсації для бізнесу в прифронтових регіонах зростуть утричі — рішення уряду
09:12 20.03.2026 |
Кабінет Міністрів розширює програму страхування воєнних ризиків для бізнесу.
Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Так, граничну суму компенсації за пошкоджене або знищене майно збільшують із 10 мільйонів гривень до 30 мільйонів. Окрім того, скасовують норму, за якою сума компенсації зменшувалась на обсяг раніше отриманих грантів чи іншої державної підтримки.
Підприємства, які вже подали заявки, мають можливість уточнити їх до 1 травня 2026 року. Зокрема - збільшити заявлену суму можливих збитків або додати до заявки інше майно (якщо воно було включене до програми на дату пошкодження або знищення).
Граничну суму компенсації страхової премії збільшують із мільйона гривень до трьох мільйонів. Якщо договір передбачає сплату страхової премії частинами, компенсація також виплачуватиметься частинами - пропорційно сплаченим платежам.
Про програму
З 1 січня 2026 року запрацювала Програма часткової компенсації для суб'єктів господарювання, майно яких розташовується на «територіях підвищеного ризику» Програма спрямована на те, щоб бізнес міг заздалегідь долучитися до механізму часткової компенсації можливих майбутніх збитків.
Компенсація поширюється на офіси, цехи й виробниче обладнання, розташованих на визначених територіях Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей (за винятком тимчасово окупованих територій).
За словами Свириденко, за напрямом компенсації за пошкоджене/знищене майно бізнес подав 52 заяви, з яких 20 - уже підтверджено на 166,5 мільйона гривень. За напрямом компенсації страхової премії подано 21 заяву.
Програма є частиною політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» й адмініструється Експортно-кредитним агентством.
|Іспанія збільшує військову підтримку України до €1 млрд у 2026 році — Санчес
|Київ і Мадрид уклали угоди щодо ракетної галузі та систем ППО
|Переговори про вступ: ЄС відкрив технічні консультації з Україною за трьома кластерами
|Україна може втратити транш МВФ: парламент не підтримує податкові зміни
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Де купити штори онлайн: як обрати тканину, стиль і не помилитися з розміром
|Майже 278 млрд грн: Свириденко назвала загальну вартість регіональних планів стійкості
|Уряд дав «зелене світло» eFood: які нові правила чекають бізнес
|Долар під тиском геополітики: Пишний пояснив курсові коливання
|Кабмін ініціює підвищення штрафів за порушення водного законодавства
|АЗС піднімають ціни: актуальна вартість пального 19 березня та що буде далі
Бізнес
|DLSS 5 від NVIDIA зміщує акцент з FPS на якість зображення та освітлення
|AMD RDNA 5: нова архітектура обіцяє подвійний приріст продуктивності
|Google, Amazon і Meta посилюють боротьбу з шахрайством через спільний проєкт
|Starlink розширюється: SpaceX запустила ювілейний 10 000-й супутник
|NVIDIA і Bolt розвиватимуть автономні таксі на європейському ринку
|Meta переводить Facebook і Instagram на власні чипи для штучного інтелекту
|Майбутнє e-mobility: Iveco тестує зарядку електромобілів на трасі