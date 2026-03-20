Фінансові новини
- |
- 20.03.26
- |
- 09:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Майже 278 млрд грн: Свириденко назвала загальну вартість регіональних планів стійкості
08:58 20.03.2026 |
Уряд оцінив загальну вартість "планів стійкості" для всіх регіонів та Києва у 278 млрд грн. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко після наради з керівниками закордонних дипломатичних установ України.
Зима 2025-2026 років була однією з найважчих для енергосистеми України через масовані російські атаки, а також суворі погодні умови (морози до -25°C). Ще восени 2025 року в Україні після тривалої перерви відновилися відключення світла через те, що Росія знову почала завдавати масованих ударів по об'єктах електроенергетики.
"Залучення міжнародних партнерів є ключовим завданням українських представників за кордоном. Окреслила пріоритетні завдання для українських дипломатів на цьому напрямі", - написала Свириденко.
За її словами, йдеться про посилення енергетичної безпеки України, збільшення внесків до Фонду енергопідтримки, забезпечення енергетичним обладнанням та пальним у той час, як світові ціни зростають через війну на Близькому Сході.
3 березня РНБО затвердила "плани стійкості" всіх регіонів, окрім Києва. 10 березня Київська міська рада підтримала комплексний "план стійкості" територіальної громади Києва.
|
|
ТЕГИ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
