Майже 278 млрд грн: Свириденко назвала загальну вартість регіональних планів стійкості

Уряд оцінив загальну вартість "планів стійкості" для всіх регіонів та Києва у 278 млрд грн. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко після наради з керівниками закордонних дипломатичних установ України.

Зима 2025-2026 років була однією з найважчих для енергосистеми України через масовані російські атаки, а також суворі погодні умови (морози до -25°C). Ще восени 2025 року в Україні після тривалої перерви відновилися відключення світла через те, що Росія знову почала завдавати масованих ударів по об'єктах електроенергетики.

"Залучення міжнародних партнерів є ключовим завданням українських представників за кордоном. Окреслила пріоритетні завдання для українських дипломатів на цьому напрямі", - написала Свириденко.

За її словами, йдеться про посилення енергетичної безпеки України, збільшення внесків до Фонду енергопідтримки, забезпечення енергетичним обладнанням та пальним у той час, як світові ціни зростають через війну на Близькому Сході.

3 березня РНБО затвердила "плани стійкості" всіх регіонів, окрім Києва. 10 березня Київська міська рада підтримала комплексний "план стійкості" територіальної громади Києва.