- 19.03.26
- 15:31
Український стартап-ринок залучив близько $500 млн інвестицій за 2025 рік
10:50 19.03.2026 |
Інвестиції та гранти для українських технологічних компаній становили 498 млн дол. у 2025 році, показавши зростання на 8% порівняно з 2024 роком.
Про це йдеться у звіті AVenture Dealbook.
Близько 46% цих інвестицій - інвестиції пізньої стадії (Series D та Growth), спрямовані на зростання та розширення вже успішних компаній.
Інвестиції ранньої стадії (Seed, Series A) становили 38,5% від загального обсягу або ж 191 млн дол. Цей показник став майже рекордним в українській історії, наблизившись до 258 млн, інвестованих у 2021 році.
Компанією-лідером з обсягу залученого капіталу стала Preply, яка також нещодавно здобула статус "єдинорога" після залучення додаткових 150 млн дол фінансування у раунді Series D.
Серед інших лідерів виділяють monobank, Fintech Farm, Holywater, Headway Inc. та Swarmer. Їхня з Preply сумарна частка становить понад 55% від усього венчурного ринку.
Також ШІ-стартапи змогли залучити у 2,8 рази більше капіталу, ніж ті, що не використовують ШІ-компонентів. Їхня частка становила 74,4%, тоді як стартапи без ШІ зайняли лише 25,6% ринку.
