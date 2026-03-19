Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Український стартап-ринок залучив близько $500 млн інвестицій за 2025 рік

10:50 19.03.2026 |

Економіка

Інвестиції та гранти для українських технологічних компаній становили 498 млн дол. у 2025 році, показавши зростання на 8% порівняно з 2024 роком.

Про це йдеться у звіті AVenture Dealbook.

Близько 46% цих інвестицій - інвестиції пізньої стадії (Series D та Growth), спрямовані на зростання та розширення вже успішних компаній.

Інвестиції ранньої стадії (Seed, Series A) становили 38,5% від загального обсягу або ж 191 млн дол. Цей показник став майже рекордним в українській історії, наблизившись до 258 млн, інвестованих у 2021 році.

Компанією-лідером з обсягу залученого капіталу стала Preply, яка також нещодавно здобула статус "єдинорога" після залучення додаткових 150 млн дол фінансування у раунді Series D.

Серед інших лідерів виділяють monobank, Fintech Farm, Holywater, Headway Inc. та Swarmer. Їхня з Preply сумарна частка становить понад 55% від усього венчурного ринку.

Також ШІ-стартапи змогли залучити у 2,8 рази більше капіталу, ніж ті, що не використовують ШІ-компонентів. Їхня частка становила 74,4%, тоді як стартапи без ШІ зайняли лише 25,6% ринку.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8960
  0,0537
 0,12
EUR
 1
 50,5243
  0,1145
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 09:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7672  0,13 0,29 44,2892  0,05 0,12
EUR 50,4240  0,01 0,03 51,1244  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9500  0,01 0,02 43,9800  0,01 0,02
EUR 50,3710  0,23 0,45 50,3966  0,22 0,44

