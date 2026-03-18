18.03.26
- 17:59
Банк розвитку Ради Європи схвалив новий транш €120 млн для України
17:06 18.03.2026 |
Банк розвитку Ради Європи схвалив нові рішення щодо підтримки України, спрямовані на відновлення житла та підтримку малого бізнесу.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.
Що передбачено
Зокрема, серед цих рішень:
Як зазначається, загалом із моменту приєднання України до БРРЄ в 2023 році банк уже схвалив понад 670 млн євро фінансування, що спрямовується на відновлення житла, підтримку системи охорони здоров'я, допомогу внутрішньо переміщеним особам та розвиток малого бізнесу.
Компенсація за житло
Програма HOME реалізується через державний механізм житлових сертифікатів, який дозволяє громадянам, чиє житло було знищене внаслідок російської агресії, отримати компенсацію для придбання нового житла.
Попередні етапи програми вже показали результати:
Станом на початок 2026 року подано понад 98 тис. заявок на компенсацію за зруйноване житло.
Додаткове фінансування дозволить підтримати ще близько 3 тис. родин, а також продовжити реалізацію програми до 30 червня 2028 року.
Підтримка мікропідприємств та малих фермерських господарств
Програма реалізовуватиметься через Фонд розвитку підприємництва (Національна установа розвитку), який надаватиме фінансування через банки-партнери та кредитні спілки.
Мета програми - розширити доступ до фінансування для бізнесів, які через війну стикаються з обмеженим доступом до кредитних ресурсів.
Фінансування програми включає: 20 млн євро кредиту БРРЄ, 4,6 млн євро інвестиційного гранту Європейського Союзу в межах Ukraine Investment Framework, 230 тис. євро технічної допомоги, 3 млн євро гранту БРРЄ для покриття валютних ризиків.
Програма орієнтована на підтримку підприємців, які постраждали від війни, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, жінок-підприємниць, молоді, осіб із інвалідністю, малих фермерських господарств.
Очікується, що із 20 млн євро щонайменше 50% фінансування буде спрямовано на вразливі групи, а 30% інвестицій - на енергоефективні та сталі проєкти.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
