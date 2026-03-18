Уряд виділив ще 154 гранти для підприємців у межах державної політики підтримки бізнесу

У межах політики розвитку вітчизняного виробництва «Зроблено в Україні» схвалено надання 154 грантів для підприємців.

Про це повідомила у Телеграмі Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

Зокрема, затверджено 140 грантів для промисловців на виробниче обладнання і 14 - для фермерських господарств на створення садів і теплиць. Прийом заявок триває.

"Цього року виробники вже подали 140 заявок на гранти для розвитку та відновлення переробних підприємств на суму 865 млн грн. З них 6 - на відновлення виробництв, що постраждали внаслідок російських обстрілів", - розповіла Свириденко.

Серед заявників - виробники харчових продуктів, будівельних матеріалів, одягу, металоконструкцій, скла, поліграфії, літальних апаратів, виробів із пластмаси та дерева.

"Підприємства, які подалися, створять майже 1400 нових робочих місць. Гранти використовуються на придбання виробничого обладнання", - зазначила очільниця уряду.

За її словами, загалом від запуску програм для розвитку та відновлення видано майже 1400 грантів на загальну суму 6,7 млрд грн.

Програми реалізуються в межах політики розвитку вітчизняних виробників "Зроблено в Україні". Грант на розвиток становить до 8 млн грн, на відновлення - до 16 млн грн. Умовою отримання є співфінансування 50% на 50% (у разі купівлі українського обладнання 70% на 30%) та створення від п'яти робочих місць.

Крім того, поінформувала Свириденко, погоджені перші у 2026 році гранти для садів і теплиць - 14 проєктів на загальну суму 51,5 млн грн. Найближчим часом розпочнеться їх фінансування у громадах.

Грантові кошти підуть на розвиток садівництва, ягідництва і виноградарства, а також тепличного господарства - закладення нових садів і будівництво сучасних тепличних комплексів. Це дозволить збільшити виробництво плодоовочевої продукції та посилити місцеві економіки, наголосила Прем'єр-міністерка.

Вона додала, що загалом у 2026 році на цю програму передбачено 465 млн грн. Для проєктів на прифронтових і деокупованих регіонах держава може покривати до 80% вартості.

Прийом заявок триває через портал Дія.