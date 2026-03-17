Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Понад третину податків бюджету у січні-лютому 2026 забезпечили торгівля та переробка — ДПС

11:29 17.03.2026 |

Економіка

Підприємства торгівлі та переробної промисловості забезпечили майже 36% податкових надходжень до зведеного бюджету України за січень-лютий 2026 року, повідомила виконуюча обов'язки голови Державної податкової служби України (ДПС) Леся Карнаух.

"Ці галузі залишаються ключовими платниками податків і формують значну частину бюджетних ресурсів держави", - написала очільниця служби у Facebook у понеділок.

За її словами, оптова та роздрібна торгівля, а також ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів сформували 18,4% надходжень. Частка переробної промисловості у загальній структурі надходжень склала 17,4%.

Значний внесок у наповнення бюджету також забезпечили держуправління й оборона та обов'язкове соцстрахування (12,9%), а також сектор постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (6,1%).

Очільниця ДПС зазначила, що попри російські атаки на енергетику та знищення виробничих потужностей, низка галузей демонструє позитивну динаміку порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, переробна промисловість збільшила сплату податків на 14% (+6,8 млрд грн), а сектор торгівлі - на 9,6% (+5,1 млрд грн). Суттєве зростання також зафіксовано в держуправлінні та обороні - на 12,8% (+4,6 млрд грн), у добувній промисловості - на 27,6% (+4 млрд грн).

"Повномасштабна війна кардинально вплинула на економіку України. Внаслідок російських атак частина виробництв знищена, частина - змушена була релокуватися, багатьом довелося змінити логістичні ланцюги. Попри всі складнощі, бізнес докладає чимало зусиль для адаптації та стабільного наповнення бюджету", - підкреслила Карнаух.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 44,0803
  0,0578
 0,13
EUR
 1
 50,5777
  0,0884
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 09:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,7438  0,19 0,43 44,3713  0,19 0,43
EUR 50,3758  0,41 0,80 51,1283  0,39 0,76

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9650  0,01 0,03 43,9950  0,02 0,03
EUR 50,6037  0,06 0,12 50,6206  0,06 0,12

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес