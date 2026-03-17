Понад третину податків бюджету у січні-лютому 2026 забезпечили торгівля та переробка — ДПС

Підприємства торгівлі та переробної промисловості забезпечили майже 36% податкових надходжень до зведеного бюджету України за січень-лютий 2026 року, повідомила виконуюча обов'язки голови Державної податкової служби України (ДПС) Леся Карнаух.

"Ці галузі залишаються ключовими платниками податків і формують значну частину бюджетних ресурсів держави", - написала очільниця служби у Facebook у понеділок.

За її словами, оптова та роздрібна торгівля, а також ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів сформували 18,4% надходжень. Частка переробної промисловості у загальній структурі надходжень склала 17,4%.

Значний внесок у наповнення бюджету також забезпечили держуправління й оборона та обов'язкове соцстрахування (12,9%), а також сектор постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (6,1%).

Очільниця ДПС зазначила, що попри російські атаки на енергетику та знищення виробничих потужностей, низка галузей демонструє позитивну динаміку порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, переробна промисловість збільшила сплату податків на 14% (+6,8 млрд грн), а сектор торгівлі - на 9,6% (+5,1 млрд грн). Суттєве зростання також зафіксовано в держуправлінні та обороні - на 12,8% (+4,6 млрд грн), у добувній промисловості - на 27,6% (+4 млрд грн).

"Повномасштабна війна кардинально вплинула на економіку України. Внаслідок російських атак частина виробництв знищена, частина - змушена була релокуватися, багатьом довелося змінити логістичні ланцюги. Попри всі складнощі, бізнес докладає чимало зусиль для адаптації та стабільного наповнення бюджету", - підкреслила Карнаух.