Фінансові новини
- |
17.03.26
- |
- 15:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Понад третину податків бюджету у січні-лютому 2026 забезпечили торгівля та переробка — ДПС
11:29 17.03.2026 |
Підприємства торгівлі та переробної промисловості забезпечили майже 36% податкових надходжень до зведеного бюджету України за січень-лютий 2026 року, повідомила виконуюча обов'язки голови Державної податкової служби України (ДПС) Леся Карнаух.
"Ці галузі залишаються ключовими платниками податків і формують значну частину бюджетних ресурсів держави", - написала очільниця служби у Facebook у понеділок.
За її словами, оптова та роздрібна торгівля, а також ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів сформували 18,4% надходжень. Частка переробної промисловості у загальній структурі надходжень склала 17,4%.
Значний внесок у наповнення бюджету також забезпечили держуправління й оборона та обов'язкове соцстрахування (12,9%), а також сектор постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (6,1%).
Очільниця ДПС зазначила, що попри російські атаки на енергетику та знищення виробничих потужностей, низка галузей демонструє позитивну динаміку порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, переробна промисловість збільшила сплату податків на 14% (+6,8 млрд грн), а сектор торгівлі - на 9,6% (+5,1 млрд грн). Суттєве зростання також зафіксовано в держуправлінні та обороні - на 12,8% (+4,6 млрд грн), у добувній промисловості - на 27,6% (+4 млрд грн).
"Повномасштабна війна кардинально вплинула на економіку України. Внаслідок російських атак частина виробництв знищена, частина - змушена була релокуватися, багатьом довелося змінити логістичні ланцюги. Попри всі складнощі, бізнес докладає чимало зусиль для адаптації та стабільного наповнення бюджету", - підкреслила Карнаух.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Як нараховуватимуть кешбек на пальне: Свириденко розповіла деталі програми
|Україна має фінансовий запас до травня, попри позицію Орбана — Politico
|Сибіга: Угорщина фактично захопила працівників Ощадбанку разом із грошима
|Після атак РФ в Україні працює менше 10 ГВт генерації
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Де купити штори онлайн: як обрати тканину, стиль і не помилитися з розміром
У РУБРИЦІ
|В Україні стартував шостий завод з виробництва біометану, планується запуск нового підприємства
|Відновлення нафтового ринку: Brent коштує $102,7 за барель
|Словацька SEPS повідомила про припинення контракту з Укренерго з травня
|Понад третину податків бюджету у січні-лютому 2026 забезпечили торгівля та переробка — ДПС
|Зеленський планує зробити суворішими правила експорту зброї
|Українці, що втратили роботу через війну, можуть оформити заявку у міжнародний Реєстр збитків
|Уряд планує впровадити швидкий механізм розв’язання споживчих спорів поза судом
Бізнес
|Майбутнє e-mobility: Iveco тестує зарядку електромобілів на трасі
|Безкоштовний доступ до платних ігор з’явиться в Google Play
|Аналітики: ринок смартфонів готується до підвищення цін у 2026 році
|Крихітний фотонний процесор обіцяє революцію в енергоспоживанні ШІ
|Ноутбуки можуть подорожчати на 40% через зростання цін на пам’ять і процесори
|США дозволили тестування повітряних таксі eVTOL у 26 штатах
|Після суперечки з Пентагоном аудиторія Anthropic зростає на мільйон користувачів щодня